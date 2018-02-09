FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 362

Новый комментарий
 
mmmoguschiy-new:

ну раз-смеялся над продавцами - стало быть явно не в их числе ))) спроси сам ))

короче говоря - по тренду как то опасно, можно и висяк повесить на хае или наоборот - на лое. Весь день пытал индексы. Пробую супротив тренда...

Кажись прикольнее получается. Положительные локи нАчало захлапывать вместо отрицательных...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

короче говоря - по тренду как то опасно, можно и висяк повесить на хае или наоборот - на лое. Весь день пытал индексы. Пробую супротив тренда...

Кажись прикольнее получается. Положительные локи нАчало захлапывать вместо отрицательных...


завтра все случицца - драга вещает
 
mmmoguschiy-new:

завтра все случицца - драга вещает
ага, прикольненький денек. Ты пятницу глянь, тока со стула не падай....
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
ага, прикольненький денек. Ты пятницу глянь, тока со стула не падай....

 да ладно
 
Renat Akhtyamov:
ага, прикольненький денек. Ты пятницу глянь, тока со стула не падай....

А что ждете ? Хотя бы схематически покажите на графике плиз
[Удален]  
хотя не - пофик
 
Darirunu:

А что ждете ? Хотя бы схематически покажите на графике плиз
скачки ждем, во флете не наторгуешь
 
mmmoguschiy-new:
хотя не - пофик

думаешь 50гр. или 100?

я так понял что ты решил 100...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

думаешь 50гр. или 100?

я так понял что ты решил 100...


эт ты о чем? )))
 
mmmoguschiy-new:

эт ты о чем? )))
а ты? чо пофик, хотя не? )))
1...355356357358359360361362363364365366367368369...878
Новый комментарий