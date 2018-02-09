FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 362
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ну раз-смеялся над продавцами - стало быть явно не в их числе ))) спроси сам ))
короче говоря - по тренду как то опасно, можно и висяк повесить на хае или наоборот - на лое. Весь день пытал индексы. Пробую супротив тренда...
Кажись прикольнее получается. Положительные локи нАчало захлапывать вместо отрицательных...
короче говоря - по тренду как то опасно, можно и висяк повесить на хае или наоборот - на лое. Весь день пытал индексы. Пробую супротив тренда...
Кажись прикольнее получается. Положительные локи нАчало захлапывать вместо отрицательных...
завтра все случицца - драга вещает
завтра все случицца - драга вещает
ага, прикольненький денек. Ты пятницу глянь, тока со стула не падай....
да ладно
ага, прикольненький денек. Ты пятницу глянь, тока со стула не падай....
А что ждете ? Хотя бы схематически покажите на графике плиз
А что ждете ? Хотя бы схематически покажите на графике плиз
хотя не - пофик
думаешь 50гр. или 100?
я так понял что ты решил 100...
думаешь 50гр. или 100?
я так понял что ты решил 100...
эт ты о чем? )))
эт ты о чем? )))