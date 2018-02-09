FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 545
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Север!
Это новая разработка или проверенная годами система?
Раньше были другие картинки.
Спасибо!
Это такой путь, точно такой же как у тебя, точно такой же как и у всех остальных.
Картинки разные у всех и у каждого, и будут разные всё время
Например, у тебя картинка поменялась уже раза три за последние 2 дня
Есть прогноз по евро/юсд ? )
1,2020 как возможный пик.
Спасибо!
Дохлого достали с перехаями)
Не ты естественно, а евра ))))
Опять играет в орлянку...
Всем привет!
Чиф на уровне, 0.9549 возможный бай...
ТР 0.9697
Евра, правда, имеет должок выше на 50 п. с текущих:
ТР 1.1739
Евра, правда, имеет должок выше на 50 п. с текущих:
ТР 1.1739
Аллергия на длительные просадки.
Вы покажите того, у кого их нет...
Индекс еще чуть вверх:
пара чуть вниз:
и по Луню щас есть вход 1.2464 с ТР 1.2597
это первый ордер в наборе позы до среды - четверга...
Еньку в пятницу не успел прикрыть, отскочила она от уровня (ТР выше стояли)
но жду еще ТР:
так что просада нормальное состояние дел, если знать, что цена придет на нужный уровень ...
Вы покажите того, у кого их нет...
Индекс еще чуть вверх:
пара чуть вниз:
и по Луню щас есть вход 1.2464 с ТР 1.2597
это первый ордер в наборе позы до среды - четверга...
Прошлые крыты?
Еньку выбило, буду ниже ждать вход.)
для чего?
они все в верху с общим ТР 1.3602 и каждый день зарабатывают на положительном свопе...
Только лунь помянули)))))))))))
Проснулся.