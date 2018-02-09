FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 545

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tuma_news:

Север!

Это новая разработка  или проверенная годами система?

Раньше были другие картинки.

Спасибо!

Это такой путь, точно такой же как у тебя, точно такой же как и у всех остальных.

Картинки разные у всех и у каждого, и будут разные всё время

Например, у тебя картинка поменялась уже раза три за последние 2 дня

 
tuma_news:

Есть прогноз по евро/юсд ? )

1,2020 как возможный пик.

Спасибо!

Дохлого достали с перехаями)

Не ты естественно, а евра ))))

Опять играет в орлянку...

 

Всем привет!

Чиф на уровне, 0.9549 возможный бай...

ТР 0.9697


 

Евра, правда, имеет должок выше на 50 п. с текущих:

ТР 1.1739

 
Lesorub:

Евра, правда, имеет должок выше на 50 п. с текущих:

ТР 1.1739

может и нью картинка и по луню есть?
Пророчат в октябре только планы поменяет в основном за счет укрепления доллара.)
Ссылки нет. но статейка была по теме.

 
Аллергия на длительные просадки.
Только одну закрою, другая.)
 
sterva:
Аллергия на длительные просадки.
Только одну закрою, другая.)

Вы покажите того, у кого их нет...

Индекс еще чуть вверх:

пара чуть вниз:


и по Луню щас есть вход 1.2464 с ТР 1.2597

это первый ордер в наборе позы до среды - четверга...

 
sterva:

Еньку в пятницу не успел прикрыть, отскочила она от уровня (ТР выше стояли)

но жду еще ТР:

так что просада нормальное состояние дел, если знать, что цена придет на нужный уровень ...

 
Lesorub:

Вы покажите того, у кого их нет...

Индекс еще чуть вверх:

пара чуть вниз:


и по Луню щас есть вход 1.2464 с ТР 1.2597

это первый ордер в наборе позы до среды - четверга...


Прошлые крыты?

Еньку выбило, буду ниже ждать вход.)

 
Lesorub:

для чего?

они все в верху с общим ТР 1.3602 и каждый день зарабатывают на положительном свопе...


Только лунь помянули)))))))))))

Проснулся.

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