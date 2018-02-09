FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 760

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Renat Akhtyamov:
стохастик, у Могучего спроси, если не веришь

Стохастик так цели не меняет быстро,да и не может он этого делать. Это ты какую-то мышь запустил.

 
Vadens:
К 1950 тянут,говорил уже. Значит следующая неделя будет в разворотной зоне-каблуком по воде. То ниже опустят,затем к 20 загонят. Тормозные свечи выбрасывать будут и т.д..

не тянут, а продажи прут в том числе, ибо котир на полном автомате ходит

понаблюдаем вобщем

 
nahdi:
Стохастик не в зоне. Терпим

до кель терпеть хошь, пока не пересечется?

Сколько раз тут пересекалось и обратно расходилось, мозги не вынесло???


 
nahdi:
....


 
nahdi:

Старый бедолага наверное чуть не поседел



Если вы не умеете читать индюки то это ваши проблемы. Скорее всего старый продал на уровне 1800 и закрылся на  уровне 1600, профит 200 пунктов. А вы смейтесь, смейтесь...

 
nahdi:
шерудить историю не хоцца, но тогда смеяться будешь ты

Да , возможно. Но на месте старого, смотря на фото, я бы там и совершал сделки.

 
nahdi:
для того, чтобы понять, где он продавал нужно отмотать график влево

Далеко?

 
nahdi:

а теперь можно прогуляться в историю того времени 

ну были успешные трейдеры с огромным пережиданием

фамилию помнишь, надеюсь

теперь команда


 
Renat Akhtyamov:

ну были успешные трейдеры с огромным пережиданием

фамилию помнишь, надеюсь

теперь команда


На одном только стохастике можно заработать но при правильной настройки его. График из истории и взят от балды.Пристроил стохастик и вот сигналы. Можно даже попробовать и сказать мне любую историю, приделаю индюка и покажу сигналы
 
Aleksandr Yakovlev:

На одном только стохастике можно заработать но при правильной настройки его. График из истории и взят от балды.Пристроил стохастик и вот сигналы. Можно даже попробовать и сказать мне любую историю, приделаю индюка и покажу сигналы

по истории все круто торгуют...

на реале попробуй, какие проблемы....

никто ж не против

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