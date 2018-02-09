FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 840
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Но я же не шлёпаю на всю котлету, биток падал в 2 раза уже 7мь раз на истории, при норм ММ это место купить.
По какой цене биток купить хочешь, по 10000?
ну, ну ...
как и с битком, все как всегда
растет, растет - чпок,чпок и отросло ...
МА по золоту 5++
Волшебно.))
Если тех. анализ на биток распространяется, то с 10000 можно покупать. Но желательно всё-таки дождаться окончания волны вниз.
МА по золоту 5++
Волшебно.))
1279-1280 ТР1
1298-1296 ТР2
откат от первого долга...
Если тех. анализ на биток распространяется, то с 10000 можно покупать. Но желательно всё-таки дождаться окончания волны вниз.
поддерживаю, типа такого, да?
Обрати внимание на среднюю продолжительность боковика по времени
Приветствую ,зарик под прицелом ,на бай ,правда своп не попутный ,но что поделать .....
Рисуют третий лой!!!
ТР 13.5273 у меня по нем...
12.5145 еще добава
Это для трейдеров, я ж не трейдер, я алго-трейдер
Батенька,да Вы хронический алГоголик!
Батенька,да Вы хронический алГоголик!
Долго думал я как тебе ответить (1,5 дня), просто не хотел чтобы ты подумал что я розовые очки напялил.
Короче говоря, new системс, на которую обратил внимание котир по евро - это торговый план/баланс, который просчитан заранее.
Постарайся понять прежде чем задавать новые вопросы на эту тему, т.к. отвечать я по этому поводу не буду.
Долго думал я как тебе ответить (1,5 дня), просто не хотел чтобы ты подумал что я розовые очки напялил.
Короче говоря, new системс, на которую обратил внимание котир по евро - это торговый план/баланс, который просчитан заранее.
Постарайся понять прежде чем задавать новые вопросы на эту тему, т.к. отвечать я по этому поводу не буду.
Да,уж! Надо было 1.5 дня думать,чтобы я ничего не понял!
Думаю ты не розовые очки напялил,а ты хронический ботсмен,т.е. веришь,что прога в автомате,без твоего терпеливого участия,может тебя обогатить.
Я понимаю прогу только в интрадее. Что она,в течении дня и/или ночи,освобождает мне руки и время,а сама грызёт как мышь,пусть понемногу,финансы брокера. Для этого мне не жаль электричества и амортизации,а в случаях когда я раз в неделю,а тем более в несколько месяцев,могу руками открыть сделку,тут прогу я не понимаю и она мне нах не нужна.
Тут вот недавно,я как Лесоруб насажал на краткосрочный разворот ордеров с целью скорого прикрытия и сажал я эти ордера несколько часов и нах это мне нужно! Вот тут твоя прога пригодилась бы-скажем,вижу интрадейный разворотик,кинул бота и он мне по алгоритму напхал бы ордеров и прикрыл бы по какому-то алгоритму.
Соглашусь с тобой,что я многого не понимаю и не вижу в алгоритмике.
Да,уж! Надо было 1.5 дня думать,чтобы я ничего не понял!
Думаю ты не розовые очки напялил,а ты хронический ботсмен,т.е. веришь,что прога в автомате,без твоего терпеливого участия,может тебя обогатить.
Я понимаю прогу только в интрадее. Что она,в течении дня и/или ночи,освобождает мне руки и время,а сама грызёт как мышь,пусть понемногу,финансы брокера. Для этого мне не жаль электричества и амортизации,а в случаях когда я раз в неделю,а тем более в несколько месяцев,могу руками открыть сделку,тут прогу я не понимаю и она мне нах не нужна.
Тут вот недавно,я как Лесоруб насажал на краткосрочный разворот ордеров с целью скорого прикрытия и сажал я эти ордера несколько часов и нах это мне нужно! Вот тут твоя прога пригодилась бы-скажем,вижу интрадейный разворотик,кинул бота и он мне по алгоритму напхал бы ордеров и прикрыл бы по какому-то алгоритму.
Соглашусь с тобой,что я многого не понимаю и не вижу в алгоритмике.
Эт то же самое что и я написал
выделил и в своем постике, чтобы аналогия была заметна