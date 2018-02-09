FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 840

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Vladimir Zubov:

Но я же не шлёпаю на всю котлету, биток падал в 2 раза уже 7мь раз на истории, при норм ММ это место купить.

По какой цене биток купить хочешь, по 10000?

 
Lesorub:

ну, ну ...

как и с битком, все как всегда

растет, растет - чпок,чпок и отросло ...




МА по золоту 5++

Волшебно.))

 

Если тех. анализ на биток распространяется, то с 10000 можно покупать. Но желательно всё-таки дождаться окончания волны вниз.

 
sterva:

МА по золоту 5++

Волшебно.))

1279-1280 ТР1

1298-1296 ТР2

откат от первого долга...

 
Vadim Zotov:

Если тех. анализ на биток распространяется, то с 10000 можно покупать. Но желательно всё-таки дождаться окончания волны вниз.

поддерживаю, типа такого, да?

Обрати внимание на среднюю продолжительность боковика по времени


 
Server Muradasilov:

Приветствую ,зарик под прицелом ,на бай ,правда своп не попутный ,но что поделать ..... 


Рисуют третий лой!!!

ТР 13.5273 у меня по нем...

12.5145 еще добава

 
Renat Akhtyamov:
Это для трейдеров, я ж не трейдер, я алго-трейдер

Батенька,да Вы хронический алГоголик!


 
Vadens:

Батенька,да Вы хронический алГоголик!

Долго думал я как тебе ответить (1,5 дня), просто не хотел чтобы ты подумал что я розовые очки напялил.

Короче говоря, new системс, на которую обратил внимание котир по евро - это торговый план/баланс, который просчитан заранее.

Постарайся понять прежде чем задавать новые вопросы на эту тему, т.к. отвечать я по этому поводу не буду.

 
Renat Akhtyamov:

Долго думал я как тебе ответить (1,5 дня), просто не хотел чтобы ты подумал что я розовые очки напялил.

Короче говоря, new системс, на которую обратил внимание котир по евро - это торговый план/баланс, который просчитан заранее.

Постарайся понять прежде чем задавать новые вопросы на эту тему, т.к. отвечать я по этому поводу не буду.


Да,уж! Надо было 1.5 дня думать,чтобы я ничего не понял!

Думаю ты не розовые очки напялил,а ты хронический ботсмен,т.е. веришь,что прога в автомате,без твоего терпеливого участия,может тебя обогатить.

Я понимаю прогу только в интрадее. Что она,в течении дня и/или ночи,освобождает мне руки и время,а сама грызёт как мышь,пусть понемногу,финансы брокера. Для этого мне не жаль электричества и амортизации,а в случаях когда я раз в неделю,а тем более в несколько месяцев,могу руками открыть сделку,тут прогу я не понимаю и она мне нах не нужна.

Тут вот недавно,я как Лесоруб насажал на краткосрочный разворот ордеров с целью скорого прикрытия и сажал я эти ордера несколько часов и нах это мне нужно! Вот тут твоя прога пригодилась бы-скажем,вижу интрадейный разворотик,кинул бота и он мне по алгоритму напхал бы ордеров и прикрыл бы по какому-то алгоритму.

Соглашусь с тобой,что я многого не понимаю и не вижу в алгоритмике.

 
Vadens:

Да,уж! Надо было 1.5 дня думать,чтобы я ничего не понял!

Думаю ты не розовые очки напялил,а ты хронический ботсмен,т.е. веришь,что прога в автомате,без твоего терпеливого участия,может тебя обогатить.

Я понимаю прогу только в интрадее. Что она,в течении дня и/или ночи,освобождает мне руки и время,а сама грызёт как мышь,пусть понемногу,финансы брокера. Для этого мне не жаль электричества и амортизации,а в случаях когда я раз в неделю,а тем более в несколько месяцев,могу руками открыть сделку,тут прогу я не понимаю и она мне нах не нужна.

Тут вот недавно,я как Лесоруб насажал на краткосрочный разворот ордеров с целью скорого прикрытия и сажал я эти ордера несколько часов и нах это мне нужно! Вот тут твоя прога пригодилась бы-скажем,вижу интрадейный разворотик,кинул бота и он мне по алгоритму напхал бы ордеров и прикрыл бы по какому-то алгоритму.

Соглашусь с тобой,что я многого не понимаю и не вижу в алгоритмике.

Эт то же самое что и я написал

выделил и в своем постике, чтобы аналогия была заметна

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