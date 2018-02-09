FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 427
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Добрый день, всей честной компании.
Давно к вам не заходил. Не успел вас предупредить и скрин выложить по евро, в баньку отправили :0))
А скрин такой по евро это кропотливый набор поз шел очень долго, часть закрылась по профиту, сейчас выставил лимитники ещё на покупку, скрин старый сейчас уже мы выше:
вариант фунта:
А вы по какому правилу чертите Канал?
tuma_news:
Странная покупка над каналом, а не внизу голубого.
Рисунок прилагаю.
Вы предлагаете покупать в том момент, когда Нисходящий тренд в самом разгаре, а стоп-лосс где тогда ставить? Или без стоп-лосса?
Добрый день, всей честной компании.
Давно к вам не заходил.
Север,куда свои знаменитые зоны подевал? Если Север другой чел,извиняюсь....старый стал,памяти нет.
Север,куда свои знаменитые зоны подевал? Если Север другой чел,извиняюсь....старый стал,памяти нет.
Всё на месте, просто смысла не вижу их показывать... вроде бы и так понятно по скрину.
У чифа поддержки серьёзные,можно и закупаться.
Да и если тренд вниз ,то зачем там покупка вверху канала то ! )Спасибо!)