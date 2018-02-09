FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 427

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Добрый день, всей честной компании.

Давно к вам не заходил. Не успел вас предупредить и скрин выложить по евро, в баньку отправили :0))

А скрин такой по евро это кропотливый набор поз шел очень долго, часть закрылась по профиту, сейчас выставил лимитники ещё на покупку, скрин старый сейчас уже мы выше:

[Удален]  
Квадрики не врут

 

вариант фунта:


 
sterva:


А вы по какому правилу чертите Канал?
 

tuma_news:

Странная покупка над каналом, а не внизу голубого.

Рисунок прилагаю.

Вы предлагаете покупать в том момент, когда Нисходящий тренд в самом разгаре, а стоп-лосс где тогда ставить? Или без стоп-лосса?

 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день, всей честной компании.

Давно к вам не заходил.

 


Север,куда свои знаменитые зоны подевал? Если Север другой чел,извиняюсь....старый стал,памяти нет.
 
У чифа поддержки серьёзные,можно и закупаться.
 
Vadens:

Север,куда свои знаменитые зоны подевал? Если Север другой чел,извиняюсь....старый стал,памяти нет.

Всё на месте, просто смысла не вижу их показывать... вроде бы и так понятно по скрину.

 
Vadens:
У чифа поддержки серьёзные,можно и закупаться.
с утра как раз и прикупил на полторы, две фигуры...
 

Да и если тренд вниз ,то зачем там покупка вверху  канала то ! )

Спасибо!)
Глобальный тренд вверх, после обновления Вершины началось Коррекция и после ее слома, купить при пробое Опорной точки
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