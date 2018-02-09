FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 160
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У ребят с опционами тоже дела идут не айс, но уровни какие ни какие есть.
Может по ауди повыше продажу перенести?
А чего тоже, у меня как раз нормально идут.
Может по ауди повыше продажу перенести?
0.7725 как было, так и осталось
если цену выше не задерут
Н у хоть у одного всё нормально. А так тут болезненно переносят, когда их рынок бьёт по кривым ручкам.
Н у хоть у одного всё нормально. А так тут болезненно переносят, когда их рынок бьёт по кривым ручкам.
Иди посмотри посты этого чела, да и других.
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16236760&viewfull=1#post16236760
Иди посмотри посты этого чела, да и других.
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16236760&viewfull=1#post16236760
Евроселл:
0.7725 как было, так и осталось
если цену выше не задерут