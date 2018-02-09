FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 160

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Uladzimir Izerski:
У ребят с опционами тоже дела идут не айс, но уровни какие ни какие есть.
А чего тоже, у меня как раз нормально идут.
 
Lesorub:


Может по ауди повыше продажу перенести? 

 
pridurok:
А чего тоже, у меня как раз нормально идут.
Н у хоть у одного всё нормально. А так тут болезненно переносят, когда их рынок бьёт по кривым ручкам.
 
sterva:

Может по ауди повыше продажу перенести? 

0.7725 как было, так и осталось

если цену выше не задерут

 
Uladzimir Izerski:
Н у хоть у одного всё нормально. А так тут болезненно переносят, когда их рынок бьёт по кривым ручкам.
По кривым мозгам он бьет, в таком случае просто крою убыток, и делаю заметку на будущее чего не так сделал.
 
Uladzimir Izerski:
Н у хоть у одного всё нормально. А так тут болезненно переносят, когда их рынок бьёт по кривым ручкам.

Иди посмотри посты этого чела, да и других.

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16236760&viewfull=1#post16236760 

 
Магггуччий тормоз, вылазь)
 
pridurok:

Иди посмотри посты этого чела, да и других.

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16236760&viewfull=1#post16236760 

Заглянул. Благодарю.Взял на заметку. Завтра изучу предмет. Сегодня шлем на головею
 

Евроселл:


 
Lesorub:

0.7725 как было, так и осталось

если цену выше не задерут

В среду так в обще не стоит продавать
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