FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 316

Новый комментарий
[Удален]  
Сергей Криушин:

Пока там будет авианосный флот будет падать вниз, а бакинский хочет летать - не поймешь их политику...но кулак подняли к самому носу... а может так и договорились с Кимом, что он доведет все до абсурда, чтобы освободить и КНДР, как и Ирак и др. страны...а что страна с хорошо развитой инфраструктурой, грамотным  населением - дешевая рабсила всегда нужна... 

дешевая рабсила очень скоро будет заменена более дешевой робсилой  нах им обуза? а доллар отлетался... как и рубль 
 
mmmoguschiy-new:

дешевая рабсила очень скоро будет заменена более дешевой робсилой  нах им обуза? а доллар отлетался... как и рубль 

кака там обуза - три тарелки риса и три корочки хлеба... зато всегда грамотный самовозобновляемый демократическим путем потенциал и вполне лояльный будет к дяде Сэму, как к освободителю и  благодетелю...японский вариант - плохо что ли...и опять же под боком у России...
[Удален]  
Сергей Криушин:

кака там обуза - три тарелки риса и три корочки хлеба... зато всегда грамотный самовозобновляемый демократическим путем потенциал и вполне лояльный будет к дяде Сэму, как к освободителю и  благодетелю...японский вариант - плохо что ли...и опять же под боком у России...

многие и корочкой хлеба сыты... не в том дело!!! одному корка... второму... это называется нагрузка на почву  у Китайцев насчет всего этого другие планы... 
 
mmmoguschiy-new:

многие и корочкой хлеба сыты... не в том дело!!! одному корка... второму... это называется нагрузка на почву  у Китайцев насчет всего этого другие планы... 

Нагрузка на возобновляемость почвы, да люди посленее время стали очень вредны для экологии Земли...это надо, конечно, учитывать при воспроизодстве и демографической политике...да и вот уже воды всем может не хватить...водки пока, слава Богу - верующим слава, всем хватает...))
 
Сергей Криушин:

Нагрузка на возобновляемость почвы, да люди посленее время стали очень вредны для экологии Земли...это надо, конечно, учитывать при воспроизодстве и демографической политике...да и вот уже воды всем может не хватить...водки пока, слава Богу - верующим слава, всем хватает...))
В смысле? Потому что туалеты платными стали чтоль?
 
Renat Akhtyamov:
В смысле? Потому что туалеты платными стали чтоль?
Земли стало вдруг явно не хватать, вот уже и на дальний восток переселяться стали в надежде на лучшую жизнь подальше от центра... а то в центре уже не всем счастья хватает... бюрократия, как курица - все под себя подгребает...))
 
Renat Akhtyamov:

ну вот, добавил чуток.

7 индексов, если считать бакс, естественно среднесрок:

Чиф может тока пофлетить...

А насчет новой игрушки - пока все индексы в кучу не соберутся (паритет) - бакс будет работать.

Ренка,а почему на сжатых недельках? Ты увлекаешься долгосрочным долгосроком или чтоб пенсионеры не дожили до реализации прогноза?
 
Vadens:

Ренка,а почему на сжатых недельках? Ты увлекаешься долгосрочным долгосроком или чтоб пенсионеры не дожили до реализации прогноза?
Привет! Угадал!!!

Вчера индюка написал. Наблюдаю за ним. Мне интересно - когда сигнал сменится.

Пока что ни одна цифра не шелохнулась.

 
Renat Akhtyamov:
Привет! Угадал!!!

Вчера индюка написал. Наблюдаю за ним. Мне интересно - когда сигнал сменится.

Пока что ни одна цифра не шелохнулась.


В смысле цифры как я понял, на неделю и недельные графики не шелохнулись...йена довольно сильно вверх ушла или это можно отнести к флету...и через неделю видно будет, что и как...или будут корректировки... и можно ли посмотреть на нем другие ТФ - дневки например...
 
Сергей Криушин:

В смысле цифры как я понял, на неделю и недельные графики не шелохнулись...йена довольно сильно вверх ушла или это можно отнести к флету...и через неделю видно будет, что и как...или будут корректировки... и можно ли посмотреть на нем другие ТФ - дневки например...

ТФ-мы переключать естественно можно.

но мне не понравилось то, что он на дневках кажет.

1...309310311312313314315316317318319320321322323...878
Новый комментарий