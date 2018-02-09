FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 316
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Пока там будет авианосный флот будет падать вниз, а бакинский хочет летать - не поймешь их политику...но кулак подняли к самому носу... а может так и договорились с Кимом, что он доведет все до абсурда, чтобы освободить и КНДР, как и Ирак и др. страны...а что страна с хорошо развитой инфраструктурой, грамотным населением - дешевая рабсила всегда нужна...
дешевая рабсила очень скоро будет заменена более дешевой робсилой нах им обуза? а доллар отлетался... как и рубль
дешевая рабсила очень скоро будет заменена более дешевой робсилой нах им обуза? а доллар отлетался... как и рубль
кака там обуза - три тарелки риса и три корочки хлеба... зато всегда грамотный самовозобновляемый демократическим путем потенциал и вполне лояльный будет к дяде Сэму, как к освободителю и благодетелю...японский вариант - плохо что ли...и опять же под боком у России...
кака там обуза - три тарелки риса и три корочки хлеба... зато всегда грамотный самовозобновляемый демократическим путем потенциал и вполне лояльный будет к дяде Сэму, как к освободителю и благодетелю...японский вариант - плохо что ли...и опять же под боком у России...
многие и корочкой хлеба сыты... не в том дело!!! одному корка... второму... это называется нагрузка на почву у Китайцев насчет всего этого другие планы...
многие и корочкой хлеба сыты... не в том дело!!! одному корка... второму... это называется нагрузка на почву у Китайцев насчет всего этого другие планы...
Нагрузка на возобновляемость почвы, да люди посленее время стали очень вредны для экологии Земли...это надо, конечно, учитывать при воспроизодстве и демографической политике...да и вот уже воды всем может не хватить...водки пока, слава Богу - верующим слава, всем хватает...))
Нагрузка на возобновляемость почвы, да люди посленее время стали очень вредны для экологии Земли...это надо, конечно, учитывать при воспроизодстве и демографической политике...да и вот уже воды всем может не хватить...водки пока, слава Богу - верующим слава, всем хватает...))
В смысле? Потому что туалеты платными стали чтоль?
ну вот, добавил чуток.
7 индексов, если считать бакс, естественно среднесрок:
Чиф может тока пофлетить...А насчет новой игрушки - пока все индексы в кучу не соберутся (паритет) - бакс будет работать.
Ренка,а почему на сжатых недельках? Ты увлекаешься долгосрочным долгосроком или чтоб пенсионеры не дожили до реализации прогноза?
Ренка,а почему на сжатых недельках? Ты увлекаешься долгосрочным долгосроком или чтоб пенсионеры не дожили до реализации прогноза?
Вчера индюка написал. Наблюдаю за ним. Мне интересно - когда сигнал сменится.
Пока что ни одна цифра не шелохнулась.
Привет! Угадал!!!
Вчера индюка написал. Наблюдаю за ним. Мне интересно - когда сигнал сменится.
Пока что ни одна цифра не шелохнулась.
В смысле цифры как я понял, на неделю и недельные графики не шелохнулись...йена довольно сильно вверх ушла или это можно отнести к флету...и через неделю видно будет, что и как...или будут корректировки... и можно ли посмотреть на нем другие ТФ - дневки например...
В смысле цифры как я понял, на неделю и недельные графики не шелохнулись...йена довольно сильно вверх ушла или это можно отнести к флету...и через неделю видно будет, что и как...или будут корректировки... и можно ли посмотреть на нем другие ТФ - дневки например...
ТФ-мы переключать естественно можно.
но мне не понравилось то, что он на дневках кажет.