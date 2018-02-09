FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 241

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Server Muradasilov:

Мои брокеры уже остановили торговлю ,что хотел не успел,ну да ладно)
в моём ДЦ  всё хорошо)
 

уважаемый модератор!

 сделайте мне , чтобы было у меня 1024‌ сообщения.

Спасибо!‌

 
для меня этот форум оказался вредным (за 1,5 мес как читаю) для начинающих как я,  не смотрите что пишут профи дающие свои мнения. Лесорубу просто Спасибо . Напишу в конце года, мой план выйти на 100 баксов к 2018 (начал с 300 руб) (Стерва привет) всем бобра!!!
 

Евро

2‌ февраля еврик не дотянул до уровня думаю через недельки  2-е настигнет

 
Olga Zaviayalova:

2‌ февраля еврик не дотянул до уровня думаю через недельки  2-е настигнет

Все ждали 1,0440 и усрались ждать !

Будет так же и с 1,08 )

Спасибо! )‌

 
tuma_news:

Все ждали 1,0440 и усрались ждать !

Будет так же и с 1,08 )

Спасибо! )‌

да не к 1 ,08 с радостью (там трам зомби)

 
tuma_news:

Все ждали 1,0440 и усрались ждать !

Будет так же и с 1,08 )

Спасибо! )‌

женский день тока закончится и полетаем...
[Удален]  
Lesorub:

Стренж, выходи!!!

Появилось поле для работы...‌


в общем, до вечера качельки, потом кузькина мать

и на выходные с чистой совестью...

Это было весело .......

браво маэстро‌


Бытавуха ... день третий

Оголодавшие ‌ за последнее  время быки  на пятнице  немного подкрепились .... Медведей  отправили на болото  есть бруснику  ...

для бытовых нужд  удовлетворения  медвежих страхов оставили место на отметке   1.05780

‌Понедельник -день тяжей  вполне вероятно даст откат   и уйдет на флет

 
Olga Zaviayalova:

2‌ февраля еврик не дотянул до уровня думаю через недельки  2-е настигнет

До ставок - 15-го марта, евро будет болтаться в диапазоне 1.0650 плюс/минус 80 п.(четырехзнак),  дергаясь туда-сюда в зависимости от того, что на неделе скажет Йелен, и какие в пятницу выйдут нонфармы. Ну а 15-го начнется движняк - если ставку не повысят, то в моменте евро вполне может сходить выше 1.08, если повысят - то ниже 1.04.  

 
tuma_news:

Все ждали 1,0440 и усрались ждать !

Будет так же и с 1,08 )

Спасибо! )‌


tuma, пока не засамобанился, больше 80% вероятности, что ставку поднимут в середине месяца.

С‌читаешь, что  1,0440 вне досягаемости?

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