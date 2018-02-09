FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 241
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Мои брокеры уже остановили торговлю ,что хотел не успел,ну да ладно)
уважаемый модератор!
сделайте мне , чтобы было у меня 1024 сообщения.
Спасибо!
2 февраля еврик не дотянул до уровня думаю через недельки 2-е настигнет
2 февраля еврик не дотянул до уровня думаю через недельки 2-е настигнет
Все ждали 1,0440 и усрались ждать !
Будет так же и с 1,08 )
Спасибо! )
Все ждали 1,0440 и усрались ждать !
Будет так же и с 1,08 )
Спасибо! )
да не к 1 ,08 с радостью (там трам зомби)
Все ждали 1,0440 и усрались ждать !
Будет так же и с 1,08 )
Спасибо! )
Стренж, выходи!!!
Появилось поле для работы...
в общем, до вечера качельки, потом кузькина мать
и на выходные с чистой совестью...
Это было весело .......
браво маэстро
Бытавуха ... день третий
Оголодавшие за последнее время быки на пятнице немного подкрепились .... Медведей отправили на болото есть бруснику ...
для бытовых нужд удовлетворения медвежих страхов оставили место на отметке 1.05780
Понедельник -день тяжей вполне вероятно даст откат и уйдет на флет
2 февраля еврик не дотянул до уровня думаю через недельки 2-е настигнет
До ставок - 15-го марта, евро будет болтаться в диапазоне 1.0650 плюс/минус 80 п.(четырехзнак), дергаясь туда-сюда в зависимости от того, что на неделе скажет Йелен, и какие в пятницу выйдут нонфармы. Ну а 15-го начнется движняк - если ставку не повысят, то в моменте евро вполне может сходить выше 1.08, если повысят - то ниже 1.04.
Все ждали 1,0440 и усрались ждать !
Будет так же и с 1,08 )
Спасибо! )
tuma, пока не засамобанился, больше 80% вероятности, что ставку поднимут в середине месяца.
Считаешь, что 1,0440 вне досягаемости?