FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 53

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Это по нашему!

Литовцы собрались забор с Калининградской областью строить,а мы предложили им кирпич для этого,с ближайшего кирпичного завода......ещё можно предложить портланд цемент из Новороссийска-пользуюсь,хорошее качество.

Литва заявила о строительстве забора на границе с Калининградом
Литва заявила о строительстве забора на границе с Калининградом
  • 2015.01.07
  • rsute.ru
Реклама .adre{width:336px;height:280px;}@media(max-width:500px){ .adre{width:320px;height:100px;}} (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Издание Lietuvos žinios сообщило, что власти Литвы приняли решение построить на границе с российским Калининградом оградительный забор. Он обозначит границу двух стран наряду со специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. Об этом информирует "РИА Новости".   Как сказал замглавы МВД страны, контролировать границу также будет модернизированная система наблюдения. "До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией", — пишет портал Lietuvos žinios. Литва намерена построить забор на границе с Калининградской областью России. На эти цели бюджетом страны на 2017 года предусмотрено потратить 3,6 миллиона евро. По словам главы МВД Литвы, "этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована...
 
Sergey Novokhatskiy:

к австралийцу ещё приглядись на основании возможного движения по золоту:

спасибо...


 
Lesorub:

спасибо...

Изверг!

)


 
Renat Akhtyamov:

Изверг!

)


Матереет! Интрадей веером берёт. 
 

КИВИ закрылся ночью...

зашел от палочных еще раз:


 

что нам Трамп несет, грядущий...


 
Lesorub:

что нам Трамп несет, грядущий...


Илья, возможен вот такой ещё вариант(до моей красненькой ещё ведь не дошли :0))  )


и


 
Sergey Novokhatskiy:

Илья, возможен вот такой ещё вариант(до моей красненькой ещё ведь не дошли :0))  )

и


Так куда???
 
Lesorub:
Так куда???
Никто не знает. Укачивает евру,а это предвестник импульса. Солидарен с Севером,не исключаю импульс в 8-ку,поэтому и спрятал в кустах капкан. На текущем ордере с одной стороны тейк,с другой б/у-жую далее.
 
Ну раз никто не знает, то будет как у меня!
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