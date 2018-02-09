FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 53
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Это по нашему!
Литовцы собрались забор с Калининградской областью строить,а мы предложили им кирпич для этого,с ближайшего кирпичного завода......ещё можно предложить портланд цемент из Новороссийска-пользуюсь,хорошее качество.
к австралийцу ещё приглядись на основании возможного движения по золоту:
спасибо...
спасибо...
Изверг!
)
Изверг!
)
КИВИ закрылся ночью...
зашел от палочных еще раз:
что нам Трамп несет, грядущий...
что нам Трамп несет, грядущий...
Илья, возможен вот такой ещё вариант(до моей красненькой ещё ведь не дошли :0)) )
и
Илья, возможен вот такой ещё вариант(до моей красненькой ещё ведь не дошли :0)) )
и
Так куда???