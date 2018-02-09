FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 267

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
Сергей, Вы же не торгуете во время на торговки

по входу 4 варианта бывает, а по выходу три.

В данной ситуации в понедельник проверяю и принимаю решение жду профита или закрываю по текущим уровням.

 
Sergey Novokhatskiy:

у меня три варианта событий:

один из вариантов на этой паре:

по входу 4 варианта бывает, а по выходу три.

В данной ситуации в понедельник проверяю и принимаю решение жду профита или закрываю по текущим уровням.

Я имел ввиду луня. А по фунту счас кто то упорно лупит продажи против ветра...
 

А чё,менять брокеров-стратегия успеха? 

Надо же,не знал,век живи-век учись!


 
Vadens:

А чё,менять брокеров-стратегия успеха? 

Надо же,не знал,век живи-век учись!



Значит Вас все устраивает и брокер не кидал.

Вообще я у вас про eur/gbp спрашивала.)

 
sterva:


Значит Вас все устраивает и брокер не кидал.

Вообще я у вас про eur/gbp спрашивала.)

Не кидал. Я с брокерами "в одну харю" по крупному не играю,даже с теми,кто прикрывается банковскими брэндами. Вон,Лайф Капитал был и нету,с кучей филиалов по стране,не говоря уже о MMCIS.

Про еврофунт не заметил,что Вы меня спрашивали,простите.

У еврофунта в обе стороны своп меня не устраивает,но как говорят люди с юмором-"Я,вообще-то,не гинеколог.......,но посмотреть могу".

Так,смотрим кластер: В отдельности евра,как нацвалюта и бакс,как DX,снижаются и есть вероятность,что бакс будет усиливаться раньше,а это значит,что снижение пары ускорится.

Смотрим на родителей:

Евробакс подвис на сопротивлении и есть вероятность,что локально откатится,но если февральский перехай бабахнет,то дай Бог притормозится в 9-ой.

Фунтобакс тоже подошёл к вязким сопротивлениям. Т.е. их дитё-кросс будет топтаться,но стремиться к снижению. Что мы и наблюдаем на рабочем графике:

Пара имеет понижательную тенденцию,но готова к локальному откату.

Что дополнительно подтверждается старшим ТФ-пара имеет устойчивый даунтренд,т.к. чтобы убить импульс октября 2016-го паре надо и укакаться и уписяться.


Вывод: Если мы не ювелиры и акробаты,то пропускаем откат и селим в краткосрок. Если нас устраивает своп,то имеем право попробовать поселить среднесрок,а то и долгосрок.

При этом мы понимаем,что Биржу смотреть для кросса-дело запутанное и скользкое,поэтому радуемся красноречивым графикам.

Успехов!

 
Lesorub:

Я Вам не верю!

мой ТР 1.2424

‌       ТР 1.2485

потом посмотрим на низа...‌

Приветик ! господа!)

Илья  красавчик)

Ещё чуть-чуть по фунту )

Renat Akhtyamov:

Ну наконец то по евре что то зашевелилось.


по евро покупка в силе?

спасибо!)

 
tuma_news:

Приветик ! господа!)

Илья  красавчик)

Ещё чуть-чуть по фунту )


по евро покупка в силе?

спасибо!)

да
 
Yuriy Zaytsev:

неплохо если  Y шкала  с 1.05

Ренат,  а с какого времени ? по X шкале ?

 -

Только что глянул в терминал, больше месяца не заглядывал. Действительно - шняга получилась. Думал что всё норм. Сижу переделываю всё полностью с самого начала.

//если я правильно понял о чем Вы...

 
Renat Akhtyamov:
да

до куда покупки по евро?

скажи потом когда сменится сигнал )

У меня с хая пятницы   селл. Правда ХЗ до куда)


Спасибо!)

 
tuma_news:

до куда покупки по евро?

скажи потом когда сменится сигнал )

У меня с хая пятницы   селл. Правда ХЗ до куда)


Спасибо!)

1.14, не меньше
1...260261262263264265266267268269270271272273274...878
Новый комментарий