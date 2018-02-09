FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 267
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, Вы же не торгуете во время на торговки
по входу 4 варианта бывает, а по выходу три.
В данной ситуации в понедельник проверяю и принимаю решение жду профита или закрываю по текущим уровням.
у меня три варианта событий:
один из вариантов на этой паре:
по входу 4 варианта бывает, а по выходу три.
В данной ситуации в понедельник проверяю и принимаю решение жду профита или закрываю по текущим уровням.
А чё,менять брокеров-стратегия успеха?
Надо же,не знал,век живи-век учись!
А чё,менять брокеров-стратегия успеха?
Надо же,не знал,век живи-век учись!
Значит Вас все устраивает и брокер не кидал.
Вообще я у вас про eur/gbp спрашивала.)
Значит Вас все устраивает и брокер не кидал.
Вообще я у вас про eur/gbp спрашивала.)
Не кидал. Я с брокерами "в одну харю" по крупному не играю,даже с теми,кто прикрывается банковскими брэндами. Вон,Лайф Капитал был и нету,с кучей филиалов по стране,не говоря уже о MMCIS.
Про еврофунт не заметил,что Вы меня спрашивали,простите.
У еврофунта в обе стороны своп меня не устраивает,но как говорят люди с юмором-"Я,вообще-то,не гинеколог.......,но посмотреть могу".
Так,смотрим кластер: В отдельности евра,как нацвалюта и бакс,как DX,снижаются и есть вероятность,что бакс будет усиливаться раньше,а это значит,что снижение пары ускорится.
Смотрим на родителей:
Евробакс подвис на сопротивлении и есть вероятность,что локально откатится,но если февральский перехай бабахнет,то дай Бог притормозится в 9-ой.
Фунтобакс тоже подошёл к вязким сопротивлениям. Т.е. их дитё-кросс будет топтаться,но стремиться к снижению. Что мы и наблюдаем на рабочем графике:
Пара имеет понижательную тенденцию,но готова к локальному откату.
Что дополнительно подтверждается старшим ТФ-пара имеет устойчивый даунтренд,т.к. чтобы убить импульс октября 2016-го паре надо и укакаться и уписяться.
Вывод: Если мы не ювелиры и акробаты,то пропускаем откат и селим в краткосрок. Если нас устраивает своп,то имеем право попробовать поселить среднесрок,а то и долгосрок.
При этом мы понимаем,что Биржу смотреть для кросса-дело запутанное и скользкое,поэтому радуемся красноречивым графикам.
Успехов!
Я Вам не верю!
мой ТР 1.2424
ТР 1.2485
потом посмотрим на низа...
Приветик ! господа!)
Илья красавчик)
Ещё чуть-чуть по фунту )
Ну наконец то по евре что то зашевелилось.
по евро покупка в силе?
спасибо!)
Приветик ! господа!)
Илья красавчик)
Ещё чуть-чуть по фунту )
по евро покупка в силе?
спасибо!)
неплохо если Y шкала с 1.05
Ренат, а с какого времени ? по X шкале ?
-
Только что глянул в терминал, больше месяца не заглядывал. Действительно - шняга получилась. Думал что всё норм. Сижу переделываю всё полностью с самого начала.
//если я правильно понял о чем Вы...
да
до куда покупки по евро?
скажи потом когда сменится сигнал )
У меня с хая пятницы селл. Правда ХЗ до куда)
Спасибо!)
до куда покупки по евро?
скажи потом когда сменится сигнал )
У меня с хая пятницы селл. Правда ХЗ до куда)
Спасибо!)