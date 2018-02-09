FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 204
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Мой прогноз красным цветом (на рисунке Стренжа)
Спасибо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
tuma_news, 2017.02.18 19:41
Господа,)
Я там вчера рисунок показывал...
Наиболее правильный такой:
Сразу вверх на обновление хая.
Выше 1,0695
Возможно к 1,07 или 1,0720(сопля).
Спасибо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.02.19 14:37
колы, путы...
за 17 февраля по ДБ на понедельник правильно или нет выделил ли страйки?
OI, объем и премию не стал вписывать...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
pridurok, 2017.02.19 15:12
Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.
Вот такие сделки приносят деньги.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.02.19 15:27
а будет так:
и еще: есть, допустим у меня цена, как посчитать, сколько на данный момент медведов и бычар, т.е на чьей стороне перевес???
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.02.19 16:09
страйк колл:
страйк пут:
ОИ колл 3188, ОИ пут 5195 на страйке 1.0600 - 61,36% соотношение бычары против медведов... BUY, короче...
единственное, по палкам чутка перелоет спот стайк:
а на фьюче вроде как все нормально кажет:
Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.
Вот такие сделки приносят деньги.
вопрос на рисунке )
синим мой прогноз)
спасибо!
Да ну его к лешему с прогнозами,а тем более с сигналами!
Яхта российского миллиардера арестована за долги
...и один из постов к новости:
на мой взгляд образование нового минимума краткосрочного нарушит структуру рынка и тогда рост станет затяжным .Если же не будет обновления лоу то рост закончится уже до 13-14 по терминалу ..Могу более точно назвать свое мнение по времени окончания роста после открытия рынка ..
О! Да! Лесорубу это нужно. Почаще ему напоминай о расписании движения поездов дальнего следования,а то он последнее время стал проявлять не здоровый устойчивый интерес к скальпингу.
Я никого ничему тут не учу я лишь как и все делюсь своим виденьем рынка не больше не меньше ..