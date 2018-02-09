FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 204

Новый комментарий
 




куда пойдет ЕВРО ! ?
 
Полагаю, прогнозы дали все )

Смотрим отработку )

Мой прогноз красным цветом (на рисунке Стренжа)


Спасибо!

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

tuma_news, 2017.02.18 19:41

Господа,)

Я там вчера рисунок показывал...

Наиболее правильный такой:

Сразу вверх на обновление хая.

Выше 1,0695

Возможно  к 1,07 или 1,0720(сопля).

Спасибо!


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.02.19 14:37

колы, путы...

за 17 февраля по ДБ на понедельник правильно или нет выделил ли страйки?



OI, объем и премию не стал вписывать...



Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

pridurok, 2017.02.19 15:12

Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.

 

Вот такие сделки приносят деньги. 


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.02.19 15:27

а будет так:


 и еще: есть, допустим у меня цена, как посчитать, сколько на данный момент медведов и бычар, т.е на чьей стороне перевес???


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.02.19 16:09

страйк колл:



страйк  пут:


ОИ колл 3188, ОИ пут 5195 на страйке 1.0600 - 61,36% соотношение бычары против медведов... BUY,  короче...

единственное, по палкам чутка перелоет спот стайк:


а на фьюче вроде как все нормально кажет:



 
pridurok:

Ваше любимое евро, если дадут эту цену, то можно взять бай на 4 пункта, если нет, то нефиг и дергаться, продажи сверху на перелоу.

 

Вот такие сделки приносят деньги. 

вопрос на рисунке )

синим мой прогноз)

спасибо!


 

Да ну его к лешему с прогнозами,а тем более с сигналами!

 Яхта российского миллиардера арестована за долги

...и один из постов к новости:

 

Яхта российского миллиардера арестована за долги
Яхта российского миллиардера арестована за долги
  • 2017.02.19
  • Алексей Берковиц
  • life.ru
Частная парусная яхта Sailing Yacht A (Парусная яхта "А"), длина которой — 142,8 метра, арестована за долги в Гибралтарском проливе. Судно стоимостью 400 миллионов евро было построено по заказу российского миллиардера Андрея Мельниченко. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk. По...
[Удален]  
Lesorub:


на мой взгляд образование нового минимума краткосрочного нарушит структуру рынка и тогда рост станет затяжным .Если же не будет обновления лоу то рост закончится уже до 13-14 по терминалу ..Могу более точно назвать свое мнение по времени окончания роста после открытия рынка ..
 
Movlat Baghiyev:
на мой взгляд образование нового минимума краткосрочного нарушит структуру рынка и тогда рост станет затяжным .Если же не будет обновления лоу то рост закончится уже до 13-14 по терминалу ..Могу более точно назвать свое мнение по времени окончания роста после открытия рынка ..
О! Да! Лесорубу это нужно. Почаще ему напоминай о расписании движения поездов дальнего следования,а то он последнее время стал проявлять не здоровый устойчивый интерес к скальпингу.
[Удален]  
Vadens:
О! Да! Лесорубу это нужно. Почаще ему напоминай о расписании движения поездов дальнего следования,а то он последнее время стал проявлять не здоровый устойчивый интерес к скальпингу.
Я никого ничему тут не учу я лишь как и все делюсь своим виденьем рынка не больше не меньше ..
 
  1. Сильный район для продажи 1,0630-1,0620 от этого района ожидаю спуск в район 1,0590-1,0570  дальше в этом уровне возможна легкая коррекция и дальнейший спуск до района 1,0500-1,0490.
  2. В дальнейшем район цен 1,0500-1,04900 будет являться хорошей зоной покупок
  3. Рекомендация действий до 12:00 по мск: Продажа в районе 1,0630-1,0620 Цель  район 1,0590-1,0570.
 
Movlat Baghiyev:
Я никого ничему тут не учу я лишь как и все делюсь своим виденьем рынка не больше не меньше ..
[Удален]  
Vadens:
Извините ,не догнал..
1...197198199200201202203204205206207208209210211...878
Новый комментарий