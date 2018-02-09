FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 752

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Renat Akhtyamov:

чо то здесь не чисто...

)


И не говори! Мож освятить надо было.

 

Ага, изнутри)))

 
Renat Akhtyamov:

чо то здесь не чисто...

)


Ты,помнится,говорил,что уйдёт ниже и активирует ещё...посмотрим.

Щас подвис на сопротивлении,которое до недавнего времени считалась поддержкой. Видно не вооружённым глазом,что энергия тренда тает и налицо формация разворота. Так,что "Враг будет разбит. Победа будет за нами!" Лишь бы новозенландские коровы исправно телились и доились.

Три капкана ещё взведённые ждут цену.

 
Vadens:

Ты,помнится,говорил,что уйдёт ниже и активирует ещё...посмотрим.

Щас подвис на сопротивлении,которое до недавнего времени считалась поддержкой. Видно не вооружённым глазом,что энергия тренда тает и налицо формация разворота. Так,что "Враг будет разбит. Победа будет за нами!" Лишь бы новозенландские коровы исправно телились и доились.

да, было дело

в кроссах ты спец, слов нет

 
Renat Akhtyamov:

да, было дело

в кроссах ты спец, слов нет


Честно признаться,не от большого ума я на кроссах. Они менее импульсивны и лучше анализируются дедовскими методами.

Взять хотя бы евробакс-это же мрак! Чё мажор хочет,куда уйдёт-на перехай для набора энергии в шорт? Да,нах! А еврокиви совсем другое дело.
 
Vadens:

Честно признаться,не от большого ума я на кроссах. Они менее импульсивны и лучше анализируются дедовскими методами.

Взять хотя бы евробакс-это же мрак! Чё мажор хочет,куда уйдёт-на перехай для набора энергии в шорт? Да,нах! А еврокиви совсем другое дело.

одно лучше чем евро сегодня, засыпаю уже )
 
Renat Akhtyamov:
одно лучше чем евро сегодня, засыпаю уже )

Основной мажор характерен тем,что на разворотах поддавливает под самые гланды/яйца и кажется вот-вот пробьёт,только откройся. Впрочем и пробивал. Тут действительно,без анализа реальных объёмов не обойтись. 

 
 

Aleksandr Yakovlev:


Да,уж! Назовём это-давление медведей.

Кстати,есть не менее красноречивые картинки.


 
Vadens:

Да,уж! Назовём это-давление медведей.

Кстати,есть не менее красноречивые картинки.



Да прикольное фото, кто сидит в шортах так себя и чувствует наверно сейчас. Я половина ордера закрыл а остальной БУ подтянул поближе ( евробакс)

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