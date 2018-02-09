FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 752
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чо то здесь не чисто...
)
И не говори! Мож освятить надо было.
Ага, изнутри)))
чо то здесь не чисто...
)
Ты,помнится,говорил,что уйдёт ниже и активирует ещё...посмотрим.
Щас подвис на сопротивлении,которое до недавнего времени считалась поддержкой. Видно не вооружённым глазом,что энергия тренда тает и налицо формация разворота. Так,что "Враг будет разбит. Победа будет за нами!" Лишь бы новозенландские коровы исправно телились и доились.
Три капкана ещё взведённые ждут цену.
Ты,помнится,говорил,что уйдёт ниже и активирует ещё...посмотрим.
Щас подвис на сопротивлении,которое до недавнего времени считалась поддержкой. Видно не вооружённым глазом,что энергия тренда тает и налицо формация разворота. Так,что "Враг будет разбит. Победа будет за нами!" Лишь бы новозенландские коровы исправно телились и доились.
да, было дело
в кроссах ты спец, слов нет
да, было дело
в кроссах ты спец, слов нет
Честно признаться,не от большого ума я на кроссах. Они менее импульсивны и лучше анализируются дедовскими методами.Взять хотя бы евробакс-это же мрак! Чё мажор хочет,куда уйдёт-на перехай для набора энергии в шорт? Да,нах! А еврокиви совсем другое дело.
Честно признаться,не от большого ума я на кроссах. Они менее импульсивны и лучше анализируются дедовскими методами.
Взять хотя бы евробакс-это же мрак! Чё мажор хочет,куда уйдёт-на перехай для набора энергии в шорт? Да,нах! А еврокиви совсем другое дело.
одно лучше чем евро сегодня, засыпаю уже )
Основной мажор характерен тем,что на разворотах поддавливает под самые гланды/яйца и кажется вот-вот пробьёт,только откройся. Впрочем и пробивал. Тут действительно,без анализа реальных объёмов не обойтись.
Aleksandr Yakovlev:
Да,уж! Назовём это-давление медведей.
Кстати,есть не менее красноречивые картинки.
Да,уж! Назовём это-давление медведей.
Кстати,есть не менее красноречивые картинки.
Да прикольное фото, кто сидит в шортах так себя и чувствует наверно сейчас. Я половина ордера закрыл а остальной БУ подтянул поближе ( евробакс)