FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 236
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Не получилось выехать на отдых, на завтра отменяется.
Глянул случайно пару EURCHF... там выстрел ожидается тоже хороший... зашёл ...
Не получилось выехать на отдых, на завтра отменяется.
Глянул случайно пару EURCHF... там выстрел ожидается тоже хороший... зашёл ...
Вы больше не смотрите на Ауди...
\
моя попытка №2...
Вы больше не смотрите на Ауди...
\
моя попытка №2...
Не договорились, я буду смотреть и ждать своего счастливого момента, когда можно выходить на крупный и долгосрочный(2-3года) срок по этой паре. Сообщу потом в личку... :0))
ладненько, спасибо...
если, к тому времени, останется на что торговать
я, так думаю, фунтом затарились, если даже отдых отложили?
и где сейчас на Евре "выгода опционного куклавода" ?
А я знаю? сейчас еще поболтает немного и поведет в сторону меньшинства
Вы же у нас спец по палкам копалкам....... накопайте где выгода
На канадце расставил ловушки повыше,на всякий...слазить не буду-я упорный
Илья,
ты или кто-то здесь спрашивал "Неужели за всё время существования Форекса так и никто не разгадал Грааль"?
Ответ был на этот вопрос?
И у меня другой вопрос возник - Если Грааль есть,то почему нет повальных банкротств ДЦ ? Или ДЦ не дают много выводить?
Спасибо!
хз...
Дак Илья или лесоруб?
По опционным уровням имеем две закономерности (не путать с законом)... цена скорее отобьется от опционного барьера нежели пробьет его... и отбившись цена скорее дойдет до противоположной границы опционного коридора, нежели развернется посредине пути (откаты и коррекции не в счет, равно как и скорость движения...)
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Сигналы, подтверждающие скорую смену тренда с нисходящего на восходящий:
1 распродажа опционов PUT со всех уровней, при снижении цены в рамках опционного коридора, без приближения к его границам, фактически идет фиксация прибыли спекулянтами,
2 массовое перезаключение контрактов по опционам PUT, особенно по сильным поддержкам, при приближении цены к нижней границе опционного коридора, в данном случае идет фиксация прибыли хеджерами, сохраняющими границу опционного коридора, но не брезгающими заработать на изменении премий,
рост опционов PUT, вплоть до создания новых сильных уровней «поддержки» на пути снижения цены, в этом случае идет строительство забора, не допускающего дальнейшего снижения или указывающего его возможные приделы, как следствие цена либо консолидируется, либо следует разворот,
3 рост опционов CALL, при снижении цены, характеризует ожидания покупателей опционов на скорое возвращение цены как минимум к текущему уровню.
//=======================================
Сигналы, подтверждающие скорую смену тренда с восходящего на нисходящий:
1 распродажа опционов CALL со всех уровней, при росте цены в рамках опционного коридора, без приближения к его границам, фактически идет фиксация прибыли спекулянтами,
2 массовое перезаключение контрактов по опционам CALL, особенно по сильным сопротивлениям, при приближении цены к верхней границе опционного коридора, в данном случае идет фиксация прибыли хеджерами, сохраняющими границу опционного коридора, но не брезгающими заработать на изменении премий,
3 рост опционов CALL, вплоть до создания новых сильных уровней «сопротивления» на пути роста цены, в этом случае идет строительство забора, не допускающего дальнейшего роста или указывающего его возможные приделы, как следствие цена либо консолидируется, либо следует разворот,
4 рост опционов PUT, при росте цены, характеризует ожидания покупателей опционов на скорое возвращение цены как минимум к текущему уровню.