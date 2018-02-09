FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 36

Lesorub:

у всех зашевелится...

Вот почему лунтик зашевелился.))))))))
 
мда...

пойду, с Еней договорюсь на вечер...

 
Lesorub:

мда...

пойду, с Еней договорюсь на вечер...

Крыть продажу в паре с баксом?
 
дневки отработали, как по мне...

евра, чиф тоже забрали тейки

по моим баям ТР 118.65 ближайший

 

А чо новую стратегию никто не взял на вооружение?

Она же не спроста "родилась".

Появилась она после того (повторюсь), когда я с путоколлами разобрался на 100% и уже точно знал - куда цена двинет.

Здесь сначала появилась горизонтальная линия по двум лоям до пробоя.

 
и что, работает?
 
Lesorub:

дневки отработали, как по мне...

евра, чиф тоже забрали тейки

по моим баям ТР 118.65 ближайший

Спасибо.)
 
Lesorub:
и что, работает?

не веришь чтоли?


 
Вчера смотрели вроде записи путокольщика одного.

Точно в обратную сторону показал.)

По ним только можно понять против ветра или по ветру и то не все соображают.... 

 
По подробнее плиз расскажите. Не понял.
