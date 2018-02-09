FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у всех зашевелится...
Вот почему лунтик зашевелился.))))))))
мда...
пойду, с Еней договорюсь на вечер...
мда...
пойду, с Еней договорюсь на вечер...
Крыть продажу в паре с баксом?
дневки отработали, как по мне...
евра, чиф тоже забрали тейки
по моим баям ТР 118.65 ближайший
А чо новую стратегию никто не взял на вооружение?
Она же не спроста "родилась".
Появилась она после того (повторюсь), когда я с путоколлами разобрался на 100% и уже точно знал - куда цена двинет.
Здесь сначала появилась горизонтальная линия по двум лоям до пробоя.
А чо новую стратегию никто не взял на вооружение?
Она же не спроста "родилась".
Появилась она после того (повторюсь), когда я с путоколлами разобрался на 100% и уже точно знал - куда цена двинет.
Здесь сначала появилась горизонтальная линия по двум лоям до пробоя.
дневки отработали, как по мне...
евра, чиф тоже забрали тейки
по моим баям ТР 118.65 ближайший
и что, работает?
не веришь чтоли?
А чо новую стратегию никто не взял на вооружение?
Она же не спроста "родилась".
Появилась она после того (повторюсь), когда я с путоколлами разобрался на 100% и уже точно знал - куда цена двинет.
Здесь сначала появилась горизонтальная линия по двум лоям до пробоя.
Вчера смотрели вроде записи путокольщика одного.
Точно в обратную сторону показал.)
По ним только можно понять против ветра или по ветру и то не все соображают....
Вчера смотрели вроде записи путокольщика одного.
Точно в обратную сторону показал.)
По ним только можно понять против ветра или по ветру и то не все соображают....