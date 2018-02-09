FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 375
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зачем покупать на хаях растущего тренда?
зачем на хаях покупать?
Если даже Вы правильно определили направление тренда, далеко не факт что сделка принесет профит:
Я как бы картинку скинул, чтобы показать, что нынче тренд на Север...
А купил я после завершения Коррекционного отката, на рисунке красной стрелкой обозначена точка, где цена "сломала" его, пробив Ценовой Экстремум, от которого цена начала ход показавший Нисходящий, Коррекционный тренд на Н4, синей стрелкой показано Замедление в Нисходящем Канале, это графический аналог Дивергенции... Ведь цена может ниже и не пойти больше, в понедельник опять с гепом вверх откроется
такое ощущение что пойдем вверх по EURUSD
спасет только разворот )))
Вверх то вверхх, но не здесь и сейчас
Вверх то вверхх, но не здесь и сейчас
Все может быть ... но вверх на данный момент ... обычно понедельник и часть вторник тихие дни ... за это время может поменяться тренд
Если брать больше чем половина. Но всё таки лучше порыться в причинах такого поведения цены и окажется, что причина есть. Причина есть и в том, что цена в понедельник иногда летает круче, чем всю предыдущую неделю.
Тренд может поменяться в любой момент не смотря ни на что. Это говорит только о том, что тренда нет и как следствие - ТА тоже.
Есть одна фича. Когда не торгуют, цена падает сама собой... Бесконечность - это много, ноль - это ноль.
Некоторые страны за выход из ЕС...
Не торопись. Просада исчезнет, если низко засолил.
Если маржа уже большая не трогай, оставь как есть.
Если слишком большая - маловероятно что выживешь.