FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 594

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а бакс обновил текущий хай, жду раеакции на уровне:


 

                                                                                      USDCAD:


 

Чифа хватит на всех...    ,     ,     



 

Хорошо идём первые пипы ласточка не ошиблась.

Да и ноты по Толерантной валюте ниже.

Пока всё по плану.

Осталось дождаться импульса при обновлении мин экстремумов.

 
Если обновляет хай - пора одевать шорты
 
Mickey Moose:
Если обновляет хай - пора одевать шорты
Нет. Рано
 


Ожидаемые пипы
Файлы:
2017-10-03_113654.png  16 kb
2017-10-03_114153.png  14 kb
 

дааа, тяжелая работа у модератора...



 
Lesorub:

дааа, тяжелая работа у модератора...



Зато как оперативно.

Чё то вяло идёт всё.

 
Rustam Galkeev:

Зато как оперативно.

Чё то вяло идёт всё.

Я тоже поразился.

Чел хотел загрузить всякой хренью, да не тут то было...


Жду импульс по злату, ТР 1320

И Ауди душу.

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