FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 594
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а бакс обновил текущий хай, жду раеакции на уровне:
USDCAD:
Чифа хватит на всех... , ,
Хорошо идём первые пипы ласточка не ошиблась.
Да и ноты по Толерантной валюте ниже.
Пока всё по плану.
Осталось дождаться импульса при обновлении мин экстремумов.
Если обновляет хай - пора одевать шорты
Ожидаемые пипы
дааа, тяжелая работа у модератора...
дааа, тяжелая работа у модератора...
Зато как оперативно.
Чё то вяло идёт всё.
Зато как оперативно.
Чё то вяло идёт всё.
Я тоже поразился.
Чел хотел загрузить всякой хренью, да не тут то было...
Жду импульс по злату, ТР 1320
И Ауди душу.