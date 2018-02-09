FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 318

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Renat Akhtyamov:
Привет! Угадал!!!

Вчера индюка написал. Наблюдаю за ним. Мне интересно - когда сигнал сменится.

Пока что ни одна цифра не шелохнулась.

Рена)

Сделай рисуночек на Н1 пожалуйста)

Только подкачай историю, а то при смене фрейма мало ли что может случиться(перерисоваться).

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:

Ему в последнее время фора зеленью забивает карманы.

Если бы и у меня так было, я б тоже пофилософствовал в том же духе


Да его мудрости и терпению можно только позавидовать... похоже такое просветление только годами упорного труда достигается...и большими потерями бобла...((
 
tuma_news:



Илья , нарисуй  !

Спасибо!


Пожалуйста!

 
Сергей Криушин:

йена довольно сильно вверх ушла или это можно отнести к флету..

не сильно:


 
Renat Akhtyamov:

не захотел рыжика...


 
Lesorub:

не сильно:


С такой высоты конечно, не сильно, похоже индюк Рената в таком случае был прав...
 
Lesorub:

не захотел рыжика...


Похоже выходят из тихой гавани - агрессия не подтвердилась...хотя все еще может быть...кому как опять моча в голову ударит...)) вернее сказать мощьча...
 
Сергей Криушин:
Похоже выходят из тихой гавани - агрессия не подтвердилась...хотя все еще может быть...кому как опять моча в голову ударит...)) вернее сказать мощьча...

слов поменьше, мыслей побольше...



 
tuma_news:


Приветик, Господа!)

Приношу благодарность моему Карпутову  В. за самобан)

Если будут роботы - то что остаётся делать человеку?Сосать?

И будет ли по евро/долл 1,0735 ? 

Илья , нарисуй свой прогноз !

Спасибо!


ООО! Привет!

Чо ты играешься с самобаном?

Айда выше по еврику, хотя бы 095 где-то

 
Lesorub:

не захотел рыжика...

я тока что въехал - кто такой рыжик, ура!
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