FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 318
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Привет! Угадал!!!
Вчера индюка написал. Наблюдаю за ним. Мне интересно - когда сигнал сменится.
Пока что ни одна цифра не шелохнулась.
Рена)
Сделай рисуночек на Н1 пожалуйста)
Только подкачай историю, а то при смене фрейма мало ли что может случиться(перерисоваться).
Спасибо!
Ему в последнее время фора зеленью забивает карманы.
Если бы и у меня так было, я б тоже пофилософствовал в том же духе
Илья , нарисуй !
Спасибо!
Пожалуйста!
йена довольно сильно вверх ушла или это можно отнести к флету..
не сильно:
не захотел рыжика...
не сильно:
не захотел рыжика...
Похоже выходят из тихой гавани - агрессия не подтвердилась...хотя все еще может быть...кому как опять моча в голову ударит...)) вернее сказать мощьча...
слов поменьше, мыслей побольше...
Приветик, Господа!)
Приношу благодарность моему Карпутову В. за самобан)
Если будут роботы - то что остаётся делать человеку?Сосать?
И будет ли по евро/долл 1,0735 ?
Илья , нарисуй свой прогноз !
Спасибо!
ООО! Привет!
Чо ты играешься с самобаном?
Айда выше по еврику, хотя бы 095 где-то
не захотел рыжика...