FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 819
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Четверг опасненький однако. Надо осторожным быть с направлением. Могут волантильностью прогрызть в мешке дырку.
Техническое задание это называется, ТЗ.
Надумаешь - пиши в личку, состряпаю беспл
Спасибо. Договорились.
Волатильность
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C//не от слова воланчик!
Всем привет, по евро такие предположения на сегодня:
Всем привет, по евро такие предположения на сегодня:
Привет. Не рассматриваете закрепление выше 1,1850 ?
Привет. Не рассматриваете закрепление выше 1,1850 ?
Рассматриваю. посмотрю на реакцию...
Упустил я быструю прибыль. ФунтоЧифа здесь надо было крыть. Ещё и думал. Более 700 ед прибыли было.
А щас и фунт мне что-то не нравится. Собирается он на 3450 похоже,а уходить от прибыли в кармане в такой загон что-то не фартит.
Упустил я быструю прибыль. ФунтоЧифа здесь надо было крыть. Ещё и думал. Более 700 ед прибыли было.
А щас и фунт мне что-то не нравится. Собирается он на 3450 похоже,а уходить от прибыли в кармане в такой загон что-то не фартит.
Ладно,захлопнул фунто чифа объёмом 1.6 лота на 610 ед. Дела делать надо. Чем мне и не нравится интрадей-держит у компа. Что взял,то и моё. Теперь кивижипию надо вывернуть ноги коленками назад.
Ладно,захлопнул фунто чифа объёмом 1.6 лота на 610 ед. Дела делать надо. Чем мне и не нравится интрадей-держит у компа. Что взял,то и моё. Теперь кивижипию надо вывернуть ноги коленками назад.
По рыжему, если котиры сильно не поменяются до конца года, то уже появляется прогнозный уровень годовой 929.8...
Биткоин становится стратегической парой :0)).
Не зря некоторые страны избавились от золотовалютных запасов, а для стран с большим золотовалютным запасом это будет удар на понижение...
Наверно снова штаты в этом замешаны... :0))