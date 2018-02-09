FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 819

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Vadens:

Четверг опасненький однако. Надо осторожным быть с направлением. Могут волантильностью прогрызть в мешке дырку.


 
Renat Akhtyamov:

Техническое задание это называется, ТЗ.

Надумаешь - пиши в личку, состряпаю беспл


Спасибо. Договорились.

 
Vitaly Muzichenko:


Волатильность

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

//не от слова воланчик!
 

Всем привет, по евро такие предположения на сегодня:


 
Dmitry Chepik:

Всем привет, по евро такие предположения на сегодня:



Привет. Не рассматриваете закрепление выше 1,1850 ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Не рассматриваете закрепление выше 1,1850 ?


Рассматриваю. посмотрю на реакцию...

 

Упустил я быструю прибыль. ФунтоЧифа здесь надо было крыть. Ещё и думал. Более 700 ед прибыли было.

А щас и фунт мне что-то не нравится. Собирается он на 3450 похоже,а уходить от прибыли в кармане в такой загон что-то не фартит.


 
Vadens:

Упустил я быструю прибыль. ФунтоЧифа здесь надо было крыть. Ещё и думал. Более 700 ед прибыли было.

А щас и фунт мне что-то не нравится. Собирается он на 3450 похоже,а уходить от прибыли в кармане в такой загон что-то не фартит.



Ладно,захлопнул фунто чифа объёмом 1.6 лота на 610 ед. Дела делать надо. Чем мне и не нравится интрадей-держит у компа. Что взял,то и моё. Теперь кивижипию надо вывернуть ноги коленками назад.


 
Vadens:

Ладно,захлопнул фунто чифа объёмом 1.6 лота на 610 ед. Дела делать надо. Чем мне и не нравится интрадей-держит у компа. Что взял,то и моё. Теперь кивижипию надо вывернуть ноги коленками назад.

 

По рыжему, если котиры сильно не поменяются до конца года, то уже появляется прогнозный уровень годовой 929.8...

Биткоин становится стратегической парой :0)).

Не зря некоторые страны избавились от золотовалютных запасов, а  для стран с большим золотовалютным запасом это будет удар на понижение...

Наверно снова штаты в этом замешаны... :0))

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