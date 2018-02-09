FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 291
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Любой треугольник составляем. Нужна енька, главное чтобы она в нем учавствовала
к примеру EUR-USD-JPY
надо порыться, я в то время дофига индикаторов написал
где он - ума не приложу
приведи пример пар из ентого треугольника, по которым индекс считать?
приведи пример пар из ентого треугольника, по которым индекс считать?
EUR-USD-JPY:
EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY
надо найти индекс USD/JPY по двум оставшимся парам
Я тогда анализа никакого не делал - просто назвал следующий уровень по ходу движки. Мож в опцы бы глянул сменил бы мнение ))) Откат и я ждал, причем уже давно... но не думал что Кукль пойдет туда сразу... в общем он как всегда в своем репертуаре - кинуть надо всех!!! как щас по евре
EUR-USD-JPY:
EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY
надо найти индекс USD/JPY по двум оставшимся парам
понял, спасибо! опробируем
понял, спасибо! опробируем
опцы - это безусловно хорошо, но может чо то пойти не так, т.к. живут они не долго
)
опцы - это безусловно хорошо, но может чо то пойти не так, т.к. живут они не долго
)
ну дык само собой! это тоже надо учитывать! На то и рассчет! Правда деду это впрок не идёт судя по всему. Да и остальным - не факт!!! Рисуются просто.
На биржу влез, но пока картинка до конца не сложилась.
Ну что, втопим до 1,063 и уж потом к 1,094 по еврику?
Апреля достаточно для этого, надеюсь
Стренж прав. У меня он в зоне баланса,а до 063,такие мелкие движения не вижу-зрение слабое. Как по мне,так пониже надо бы зайти для разгона до 094.
в смысле, очки не снимаешь?
...........
надо порыться, я в то время дофига индикаторов написал
где он - ума не приложу
Т.Е. писал как Пушкин капитанскую дочку,что рука не успевала печатать. Ну,ты мастер!
Т.Е. писал как Пушкин капитанскую дочку,что рука не успевала печатать. Ну,ты мастер!
ага, бывает такое.
Муза нужна!
)
Счас - голяк. Но чую - надо вырыть тот, что индекс считает