FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 291

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Renat Akhtyamov:

Любой треугольник составляем. Нужна енька, главное чтобы она в нем учавствовала

к примеру EUR-USD-JPY

надо порыться, я в то время дофига индикаторов написал

где он - ума не приложу


приведи пример пар из ентого треугольника, по которым индекс считать? 
 
mmmoguschiy-new:

приведи пример пар из ентого треугольника, по которым индекс считать? 

EUR-USD-JPY:

EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY

надо найти индекс USD/JPY по двум оставшимся парам

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А вообще я думал ты тогда по опционам углядел куда пойдет... а оно вон как... ну тоже ничего!!!

Я тогда анализа никакого не делал - просто назвал следующий уровень по ходу движки. Мож в опцы бы глянул сменил бы мнение ))) Откат и я ждал, причем уже давно... но не думал что Кукль пойдет туда сразу... в общем он как всегда в своем репертуаре - кинуть надо всех!!! как щас по евре 
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Renat Akhtyamov:

EUR-USD-JPY:

EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY

надо найти индекс USD/JPY по двум оставшимся парам


понял, спасибо! опробируем
 
mmmoguschiy-new:

понял, спасибо! опробируем

опцы - это безусловно хорошо, но может чо то пойти не так, т.к. живут они не долго

)

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Renat Akhtyamov:

опцы - это безусловно хорошо, но может чо то пойти не так, т.к. живут они не долго

)


ну дык само собой! это тоже надо учитывать! На то и рассчет! Правда деду это впрок не идёт судя по всему. Да и остальным - не факт!!! Рисуются просто.

На биржу влез, но пока картинка до конца не сложилась.
 
Renat Akhtyamov:

Ну что, втопим до 1,063 и уж потом к 1,094 по еврику?

Апреля достаточно для этого, надеюсь

Стренж прав. У меня он в зоне баланса,а до 063,такие мелкие движения не вижу-зрение слабое. Как по мне,так пониже надо бы зайти для разгона до 094.
 
Vadens:
Стренж прав. У меня он в зоне баланса,а до 063,такие мелкие движения не вижу-зрение слабое. Как по мне,так пониже надо бы зайти для разгона до 094.

в смысле, очки не снимаешь?


 
Renat Akhtyamov:

...........

надо порыться, я в то время дофига индикаторов написал

где он - ума не приложу


Т.Е. писал как Пушкин капитанскую дочку,что рука не успевала печатать. Ну,ты мастер!
 
Vadens:

Т.Е. писал как Пушкин капитанскую дочку,что рука не успевала печатать. Ну,ты мастер!

ага, бывает такое.

Муза нужна!

)

Счас - голяк. Но чую - надо вырыть тот, что индекс считает

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