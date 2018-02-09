FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 324

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Вы тут  прогнозите или жуёте?

Спасибо!

 
tuma_news:

Вы тут  прогнозите или жуёте?

Спасибо!


Тума пробуем 


заходи чаще не опускай ветку

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Alekseu Fedotov:


Могучий, а где ж дружок твой? стренж!

Захожу редко, интересно почитать


дык выше читай - на деньгах ликбез по арифметике дает...  я туды не лезу - там своя атмосфэра

з.ы. и не друг он мне 
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Alekseu Fedotov:

Извени, пишу а бы че , только для того чтоб ветку продвинуть.

а чё её продвигать? Старый же ж сказал - клоака
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Alekseu Fedotov:


Мои входы.



выходи. конечная
 
mmmoguschiy-new:

дык выше читай - на деньгах ликбез по арифметике дает...  я туды не лезу - там своя атмосфэра

Дык это выж в опци полезли, профит есть
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Сергей Криушин:
так и Могууучий вниз велит идти...значит переворачиваемся...

это хде я такое велел? 
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Alekseu Fedotov:

Дык это выж в опци полезли, профит есть

ну полез. только туда не тянет... клоака 
 

Евро 1,15 летом )

Спасибо!

 
mmmoguschiy-new:

выходи. конечная

Ну могучий!  Борода это все.
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