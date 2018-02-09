FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 324
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Вы тут прогнозите или жуёте?
Спасибо!
Вы тут прогнозите или жуёте?
Спасибо!
Тума пробуем
заходи чаще не опускай ветку
Могучий, а где ж дружок твой? стренж!
Захожу редко, интересно почитать
дык выше читай - на деньгах ликбез по арифметике дает... я туды не лезу - там своя атмосфэра
з.ы. и не друг он мне
Извени, пишу а бы че , только для того чтоб ветку продвинуть.
а чё её продвигать? Старый же ж сказал - клоака
Мои входы.
выходи. конечная
дык выше читай - на деньгах ликбез по арифметике дает... я туды не лезу - там своя атмосфэра
Дык это выж в опци полезли, профит есть
так и Могууучий вниз велит идти...значит переворачиваемся...
это хде я такое велел?
Дык это выж в опци полезли, профит есть
ну полез. только туда не тянет... клоака
Евро 1,15 летом )
Спасибо!
выходи. конечная
Ну могучий! Борода это все.