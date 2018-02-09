FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 803
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Значит маркетмаус какая-то не доношенная у тебя или не законно рожденная. На сверхкоротких периодах ей должно быть глубоко пох на цели вверху или внизу. Технология выгрызания пипок должна быть не обычной и отличной от стандартной ТА. Тут я как орёл-глаза умные,а сказать ничё не могу.
По началу я тоже думал что стратегия внутридневная получилась
Но мне просто повезло и я попал под занавес прогноза, который штампует робот.
обыкновенно:
а про индекс фунта я написал выше...
Ты старшим не дерзи. "Обыковенно" сливают,а ты частенько выкладываешь удачные веерки. Но иногда наблюдаю бай палки и сразу обвал. Интересно,что за биржевую движуху отрисовавает такая свечная комбинация.
Ты старшим не дерзи. "Обыковенно" сливают,а ты частенько выкладываешь удачные веерки. Но иногда наблюдаю бай палки и сразу обвал. Интересно,что за биржевую движуху отрисовавает такая свечная комбинация.
когда нужно чтобы не успели испортить существующий перекос меж покупками и продажами одни и ливанулись другие, вот тогда почти что нечаянно и получаются эти палки, шпильки и уколы
По началу я тоже думал что стратегия внутридневная получилась
Но мне просто повезло и я попал под занавес прогноза, который штампует робот.
Ты знаешь,даже не внутридневная-а несколько пипок сверхспреда умела бы твоя маус выгрызать. Эх,знать бы тебе алгоритм бота,ты б наверняка обошёл его. Короче,думай о пипках,которые технично отгрызёт твоя мышь,а на более длинных периодах руками,ибо там много лукавого. ....Да и детское творчество это-смотреть на прогу,которая что-то делает там,где руки вернее справятся.
USDCHF
Sell limit
1.0053
1.0036
ТР 0.9733 и 0.9674
когда нужно чтобы не успели испортить существующий перекос меж покупками и продажами одни и ливанулись другие, вот тогда почти что нечаянно и получаются эти палки, шпильки и уколы
Ясненько,обман зрения короче.
Ты знаешь,даже не внутридневная-а несколько пипок сверхспреда умела бы твоя маус выгрызать. Эх,знать бы тебе алгоритм бота,ты б наверняка обошёл его. Короче,думай о пипках,которые технично отгрызёт твоя мышь,а на более длинных периодах руками,ибо там много лукавого. ....Да и детское творчество это-смотреть на прогу,которая что-то делает там,где руки вернее справятся.
ну как сказать...
прогнозу уже две недели сегодня исполнилось
а пипки - это точно от лукавого, который так и наровит все испортить...
Но иногда наблюдаю бай палки и сразу обвал.
Как правило: Сигнал - загон в противоход - движение к обозначенной ранее цели
Редко: движение сразу по сигналу
Че там твоя прога с Евро то делает?
До сих пор покупает???
Ясненько,обман зрения короче.