FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 276
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Локально откатывает или даже вернее локально заштриховывает. Если крыться,то на 8592-8572 -начинается зона возможного серьёзного отката,с целью отрисовывания паттерна,а вообще,если тараканы в голове не беспокоят,то можно спокойно поспать до 8547.
это про евро/долл или другая пара ???
спасибо!
Спасибо.) GBP/CAD не держите?
Нет,но при беглом взгляде я бы набирал краткосрочные продажи.
Красиво!
По евро кртинко ещьть?
Ночью,щас уехать надо.
это про евро/долл или другая пара ???
спасибо!
Еврофунт
Встал в еврика и фунтика так:
Встал в еврика и фунтика так:
Второй больше на чифика похож.))
Второй больше на чифика похож.))
Да, сорри, ошибся)
Встал в еврика и фунтика так:
Я бы вынес этот селл на перехае...
Я бы вынес этот селл на перехае...