FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 276

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Vadens:


Локально откатывает или даже вернее локально заштриховывает. Если крыться,то на 8592-8572 -начинается зона возможного серьёзного отката,с целью отрисовывания паттерна,а вообще,если тараканы в голове не беспокоят,то можно спокойно поспать до 8547.


это про евро/долл или  другая пара ???

спасибо!

 
sterva:

Спасибо.) GBP/CAD не держите?

Нет,но при беглом взгляде я бы набирал краткосрочные продажи.
 
Renat Akhtyamov:

Красиво!

По евро кртинко ещьть?


Ночью,щас уехать надо.
 
tuma_news:

это про евро/долл или  другая пара ???

спасибо!


Еврофунт
[Удален]  

Встал в еврика и фунтика так:


 
Vladimir Zubov:

Встал в еврика и фунтика так:



Второй больше на чифика похож.))
[Удален]  
sterva:

Второй больше на чифика похож.))

Да, сорри, ошибся)
 
Vladimir Zubov:

Встал в еврика      и фунтика так:


Я бы вынес этот селл на перехае... 


 
Lesorub:

Я бы вынес этот селл на перехае...

давай так и сделаем
 
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