FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 801

Новый комментарий
 

доброе утро всем

 

както так 

 
Renat Akhtyamov:

Въехал я наконец то

В разворот точку ставим и айда поле деятельности проветривать

а 158-я наклевывается, последняя, а выше нетю уже

а если по 158-ой поползет и поползет, чо делать то тогда или по тренду такое получается или сказки это и не бывает такого?


На этой паре у мну сигналов нет. Ибо,поползти может как два пальца об асфальт,а выше 158-й только Олимп Зевса на 175-й.

Тут уместно глянуть на родителей-фунтяре было бы логично состыковаться вершинами волн в 38-й,а это вероятный рост,енька на куче сопротивлений,а это вероятный откат и усиление фунта в кроссе.

О таком кроссе я могу только поговорить.


 
Aleksandr Yakovlev:

Да нее, на недельном это флет. Моя хотелка просто так хочет , чтобы вниз сходили еще раз до моего выставленного тейка, а потом вверх и далеко выше той цены, где мы сейчас стоим.


До 159 есть технический простор роста.

 
Vladimir Karputov:

Сегодня пятница.


В конце дня не забыть проверить ...

Не раскидают сегодня, раскидают в ставку
 
Vadens:

На этой паре у мну сигналов нет. Ибо,поползти может как два пальца об асфальт,а выше 158-й только Олимп Зевса на 175-й.

Тут уместно глянуть на родителей-фунтяре было бы логично состыковаться вершинами волн в 38-й,а это вероятный рост,енька на куче сопротивлений,а это вероятный откат и усиление фунта в кроссе.

О таком кроссе я могу только поговорить.

Почитал твои последние посты и опять принялся за старое

Всю ночь писал индюка, советника.

Написал, потестил и подумал после теста: опять я за старое, ну не работает же все это....

и выкинул.

Но у тебя видимо что то сверхкрутое.

Знаю, есть и у меня такое описалово, но копировать стратегию один-в один не буду.

 
Renat Akhtyamov:

Почитал твои последние посты и опять принялся за старое

Всю ночь писал индюка, советника.

Написал, потестил и подумал после теста: опять я за старое, ну не работает же все это....

и выкинул.

Но у тебя видимо что то сверхкрутое.

Знаю, есть и у меня такое описалово, но копировать стратегию один-в один не буду.


Ничего сверхкрутого просто печальный опыт и руки. Не сможешь ты оцифровать мужской опыт и интуицию. Ты вот когда-то смог осилить метаидитор и теперь свято веришь в него.

Ты заметил,я написал "мужской опыт",т.к. именно опытный мужчина способен для достижения цели по логике нарушать правила. Женщина способна строго исполнять правила,в том числе и дорожные и близкая разделительная линия,не позволяющая машине сделать радиус поворота/разворота,ставит её в ступор. В то время,как масса мужиков разворачиваются,понимая,что сплошная линия нанесена слишком близко по логике вещей.

 Я к чему всё это-прога твоя это красивая женщина,вошедшая в ступор перед разделительной сплошной.

Помочь с алгоритмом не смогу,т.к. несколько раз пытался оцифровать некоторую логическиумозрительную графику и не получилось. Среднесрочные веера оцифровывать нет смысла-открываются сделки один раз в несколько месяцев. У Лесоруба периоды короче....мож там.

 
Vadens:

Ничего сверхкрутого просто печальный опыт и руки. Не сможешь ты оцифровать мужской опыт и интуицию. Ты вот когда-то смог осилить метаидитор и теперь свято веришь в него.

Ты заметил,я написал "мужской опыт",т.к. именно опытный мужчина способен для достижения цели по логике нарушать правила. Женщина способна строго исполнять правила,в том числе и дорожные и близкая разделительная линия,не позволяющая машине сделать радиус поворота/разворота,ставит её в ступор. В то время,как масса мужиков разворачиваются,понимая,что сплошная линия нанесена слишком близко по логике вещей.

 Я к чему всё это-прога твоя это красивая женщина,вошедшая в ступор перед разделительной сплошной.

Помочь с алгоритмом не смогу,т.к. несколько раз пытался оцифровать некоторую логическиумозрительную графику и не получилось. Среднесрочные веера оцифровывать нет смысла-открываются сделки один раз в несколько месяцев. У Лесоруба периоды короче....мож там.

Оцифровать нет проблем, оцифровал. Но я не про то

У Лесоруба система тоже неплохая, но она сливает когда что то пошло не так

Поосто со своей сравнил когда уже сделал, потому и выкинул

 
Renat Akhtyamov:

Оцифровать нет проблем, оцифровал. Но я не про то

А про што? Попонятней пиши.

Renat Akhtyamov:

У Лесоруба система тоже неплохая, но она сливает когда что то пошло не так


На моей теxнике счета летят,как журавли на юг. Хорошо хоть не часто.

Renat Akhtyamov:

Поосто со своей сравнил когда уже сделал, потому и выкинул

Ты про успехи своей всё как-то скромно умалчиваешь. На Багамах был?
 
Импульс на евре прошёл,похоже очередной тестирующий. Т.е. имеет смысл ждать продолжение нисходящей тенденции. 
1...794795796797798799800801802803804805806807808...878
Новый комментарий