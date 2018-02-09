FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 801
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доброе утро всем
както так
Въехал я наконец то
В разворот точку ставим и айда поле деятельности проветривать
а 158-я наклевывается, последняя, а выше нетю уже
а если по 158-ой поползет и поползет, чо делать то тогда или по тренду такое получается или сказки это и не бывает такого?
На этой паре у мну сигналов нет. Ибо,поползти может как два пальца об асфальт,а выше 158-й только Олимп Зевса на 175-й.
Тут уместно глянуть на родителей-фунтяре было бы логично состыковаться вершинами волн в 38-й,а это вероятный рост,енька на куче сопротивлений,а это вероятный откат и усиление фунта в кроссе.
О таком кроссе я могу только поговорить.
Да нее, на недельном это флет. Моя хотелка просто так хочет , чтобы вниз сходили еще раз до моего выставленного тейка, а потом вверх и далеко выше той цены, где мы сейчас стоим.
До 159 есть технический простор роста.
Сегодня пятница.
В конце дня не забыть проверить ...
На этой паре у мну сигналов нет. Ибо,поползти может как два пальца об асфальт,а выше 158-й только Олимп Зевса на 175-й.
Тут уместно глянуть на родителей-фунтяре было бы логично состыковаться вершинами волн в 38-й,а это вероятный рост,енька на куче сопротивлений,а это вероятный откат и усиление фунта в кроссе.
О таком кроссе я могу только поговорить.
Почитал твои последние посты и опять принялся за старое
Всю ночь писал индюка, советника.
Написал, потестил и подумал после теста: опять я за старое, ну не работает же все это....
и выкинул.
Но у тебя видимо что то сверхкрутое.
Знаю, есть и у меня такое описалово, но копировать стратегию один-в один не буду.
Почитал твои последние посты и опять принялся за старое
Всю ночь писал индюка, советника.
Написал, потестил и подумал после теста: опять я за старое, ну не работает же все это....
и выкинул.
Но у тебя видимо что то сверхкрутое.
Знаю, есть и у меня такое описалово, но копировать стратегию один-в один не буду.
Ничего сверхкрутого просто печальный опыт и руки. Не сможешь ты оцифровать мужской опыт и интуицию. Ты вот когда-то смог осилить метаидитор и теперь свято веришь в него.
Ты заметил,я написал "мужской опыт",т.к. именно опытный мужчина способен для достижения цели по логике нарушать правила. Женщина способна строго исполнять правила,в том числе и дорожные и близкая разделительная линия,не позволяющая машине сделать радиус поворота/разворота,ставит её в ступор. В то время,как масса мужиков разворачиваются,понимая,что сплошная линия нанесена слишком близко по логике вещей.
Я к чему всё это-прога твоя это красивая женщина,вошедшая в ступор перед разделительной сплошной.
Помочь с алгоритмом не смогу,т.к. несколько раз пытался оцифровать некоторую логическиумозрительную графику и не получилось. Среднесрочные веера оцифровывать нет смысла-открываются сделки один раз в несколько месяцев. У Лесоруба периоды короче....мож там.
Ничего сверхкрутого просто печальный опыт и руки. Не сможешь ты оцифровать мужской опыт и интуицию. Ты вот когда-то смог осилить метаидитор и теперь свято веришь в него.
Ты заметил,я написал "мужской опыт",т.к. именно опытный мужчина способен для достижения цели по логике нарушать правила. Женщина способна строго исполнять правила,в том числе и дорожные и близкая разделительная линия,не позволяющая машине сделать радиус поворота/разворота,ставит её в ступор. В то время,как масса мужиков разворачиваются,понимая,что сплошная линия нанесена слишком близко по логике вещей.
Я к чему всё это-прога твоя это красивая женщина,вошедшая в ступор перед разделительной сплошной.
Помочь с алгоритмом не смогу,т.к. несколько раз пытался оцифровать некоторую логическиумозрительную графику и не получилось. Среднесрочные веера оцифровывать нет смысла-открываются сделки один раз в несколько месяцев. У Лесоруба периоды короче....мож там.
Оцифровать нет проблем, оцифровал. Но я не про то
У Лесоруба система тоже неплохая, но она сливает когда что то пошло не так
Поосто со своей сравнил когда уже сделал, потому и выкинул
Оцифровать нет проблем, оцифровал. Но я не про то
А про што? Попонятней пиши.
У Лесоруба система тоже неплохая, но она сливает когда что то пошло не так
На моей теxнике счета летят,как журавли на юг. Хорошо хоть не часто.
Поосто со своей сравнил когда уже сделал, потому и выкинул