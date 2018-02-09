FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 573

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сигнал


 

Привет! пара AUDUSD  


 

Золотые купола, душу мою радуют...   






 
Lesorub:

Золотые купола, душу мою радуют...   







1350.)

 

КУХНЯ, и ей плевать на всех и вся...

почему они еще существуют???

 
sterva:

1350.)

как на счет Фунта, посмотреть 1.3320 - 1.3340 - 1.3360 ?


и Еню на 111.04?

 
Lesorub:

как на счет Фунта, посмотреть 1.3320 - 1.3340 - 1.3360 ?


и Еню на 111.04?


1.336 с+, но стою вниз. Лок не мое. 

Ень выше должна. Сбивать с мысли не хочу, смотрела недельку.)

Вообще все мерзко идет. Луня начала лечить так фунт зазнался.).

 
Lesorub:

как на счет Фунта, посмотреть 1.3320 - 1.3340 - 1.3360 ?


и Еню на 111.04?

1)Покупки по фунту от 1.3293  до 1.3273- замок/вверх - вниз пипсовка  с повышательным настроем /

2)Продажи по фунту будут если после покупок (1)) цена не достигла при росте макс 1.3313 и упала на шаг 20 то район падения 1.3280-1.3260.

3) При росте выше 1.3315 будет открыта цель 1.3370-1.3380.

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