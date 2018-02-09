FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 338
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что там будет на выходных мало волнует. сейчас на коррекцию пора
з.ы. про вероятности - вообще мимо
В последнее время все кто верит в коррекцию по евро сливает
а это уже статистика. причем непроверенная и ничем не обоснованная
а это уже статистика. причем непроверенная и ничем не обоснованная
ну ты просто Бог статистики!!! в тебе сколько человек слилось?
ну ты просто Бог статистики!!! в тебе сколько человек слилось?
Это 2200 чел и это малая часть )
за какой период собирал? минута или хотя бы получасовка?
за какой период собирал? минута или хотя бы получасовка?
а это уже статистика. причем непроверенная и ничем не обоснованная
а мой то индюк с утра рост по евро и пророчил. Дай, думаю, днем посмотрю - чо будет, не выкладывая в ветку прогнозов?
Смотрю - про сливы заговорили...
В последнее время все кто верит в коррекцию по евро сливают
Блаженны верующие
Нет, я заскринил топовый сигнал. А вообще-то значительная часть топов сигналов льют по евро. Прожженые трейдеры )))
кто их прожёг и чем? Серж Горелый своей выжигалкой?