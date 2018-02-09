FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 338

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mmmoguschiy-new:

что там будет на выходных мало волнует. сейчас на коррекцию пора

з.ы. про вероятности - вообще мимо
В последнее время все кто верит в коррекцию по евро сливают
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Vadim Baklanov:
В последнее время все кто верит в коррекцию по евро сливает

а это уже статистика. причем непроверенная и ничем не обоснованная
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mmmoguschiy-new:

а это уже статистика. причем непроверенная и ничем не обоснованная
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Vadim Baklanov:

ну ты просто Бог статистики!!! в тебе сколько человек слилось? 
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mmmoguschiy-new:

ну ты просто Бог статистики!!! в тебе сколько человек слилось? 
Это 2200 чел и это малая часть )
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Vadim Baklanov:
Это 2200 чел и это малая часть )

за какой период собирал? минута или хотя бы получасовка? 
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mmmoguschiy-new:

за какой период собирал? минута или хотя бы получасовка? 
Нет, я заскринил топовый сигнал. А вообще-то значительная часть топов сигналов льют по евро. Прожженые трейдеры )))
 
mmmoguschiy-new:

а это уже статистика. причем непроверенная и ничем не обоснованная

а мой то индюк с утра рост по евро и пророчил. Дай, думаю, днем посмотрю - чо будет, не выкладывая в ветку прогнозов?

Смотрю - про сливы заговорили...

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Vadim Baklanov:
В последнее время все кто верит в коррекцию по евро сливают

Блаженны верующие

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Vadim Baklanov:
Нет, я заскринил топовый сигнал. А вообще-то значительная часть топов сигналов льют по евро. Прожженые трейдеры )))

кто их прожёг и чем? Серж Горелый своей выжигалкой? 
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