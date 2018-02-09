FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 393

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не то это перестал там ставить
 
danminin:
инвесторы скинули фунт, тем самым обрушив его цену на сотни пунктов, а дурные трейдуны в это время покупали))

предистория:

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1135#comment_2872392

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
  • 2016.10.06
  • www.mql5.com
Скриншоты торговой платформы MetaTrader.
 

Похоже выборы во франции- это обычный пшик.

Макрон поднимет экономику ЕС?

 
sterva:

Похоже выборы во франции- это обычный пшик.

Макрон поднимет экономику ЕС?

Это точно, гэп eurusd всего-лишь 20 пунктов вверх...
 
Dmitry Chepik:
Это точно, гэп eurusd всего-лишь 20 пунктов вверх...

Я об этом писал уже сегодня ..
 
Dmitry Chepik:
Это точно, гэп eurusd всего-лишь 20 пунктов вверх...

всего 20, а всё равно приятно

торги не открыты. подождем еще чуток...

 
Renat Akhtyamov:
всего 20, а всё равно приятно

Ну значит надо продавать евро если все так  где до 1,078 для начала так выходит ..
 
ну и где ваш гэп? 20 пунктов только и сразу откат.
 
danminin:
ну и где ваш гэп? 20 пунктов только и сразу откат.
нету
 
Renat Akhtyamov:
нету


)))))))))))))))..Детское время кончилось))))))))))))))))


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