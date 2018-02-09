FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 393
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инвесторы скинули фунт, тем самым обрушив его цену на сотни пунктов, а дурные трейдуны в это время покупали))
предистория:
https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1135#comment_2872392
Похоже выборы во франции- это обычный пшик.
Макрон поднимет экономику ЕС?
Похоже выборы во франции- это обычный пшик.
Макрон поднимет экономику ЕС?
Это точно, гэп eurusd всего-лишь 20 пунктов вверх...
Я об этом писал уже сегодня ..
Это точно, гэп eurusd всего-лишь 20 пунктов вверх...
всего 20, а всё равно приятно
торги не открыты. подождем еще чуток...
всего 20, а всё равно приятно
Ну значит надо продавать евро если все так где до 1,078 для начала так выходит ..
ну и где ваш гэп? 20 пунктов только и сразу откат.
нету
)))))))))))))))..Детское время кончилось))))))))))))))))