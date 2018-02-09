FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 777
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юсд/япошка лонг.. стоп 65 таргет 117+ (вход 110.95)
Вроде откат вниз формируется на пунктов 100 от макушки, кто что думает?
Не понимаю, почему в ленте сейчас данные по чистому обьему на пнд.
Вроде вечер пятницы был?
Не понимаю, почему в ленте сейчас данные по чистому обьему на пнд.
Вроде вечер пятницы был?
Мадемуазель, как Вас звать? А то как-то не сподручно к Вам обращаться по нику)
Мадемуазель, как Вас звать? А то как-то не сподручно к Вам обращаться по нику)
Зови как есть. Раз назвалась,значит нравится.Уверен,аватар не далёк реала.
......Чё то я сёдня художеством занялся!
Сейчас, не лучшее время для трендовой торговли по евро, будет флетить пару дней, на мой взгляд:
Мадемуазель, как Вас звать? А то как-то не сподручно к Вам обращаться по нику)
Ольга.
Ольга.
Индекс бакса, по ходу, еще вниз съедет...
Евре на тест хая 1.1960 ???
Лимит 1.1983 на пробу...