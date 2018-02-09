FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 777

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юсд/япошка лонг.. стоп 65 таргет 117+ (вход  110.95) 


 

Вроде откат вниз формируется на пунктов 100 от макушки, кто что думает?

 

Не понимаю, почему в ленте сейчас данные по чистому обьему на пнд.

Вроде вечер пятницы был?

 
sterva:

Не понимаю, почему в ленте сейчас данные по чистому обьему на пнд.

Вроде вечер пятницы был?

Мадемуазель, как Вас звать? А то как-то не сподручно к Вам обращаться по нику)

 
Dmitry Chepik:

Мадемуазель, как Вас звать? А то как-то не сподручно к Вам обращаться по нику)


Зови как есть. Раз назвалась,значит нравится.Уверен,аватар не далёк реала.

......Чё то я сёдня художеством занялся!

 

Сейчас, не лучшее время для трендовой торговли по евро, будет флетить пару дней, на мой взгляд:

 
Dmitry Chepik:

Мадемуазель, как Вас звать? А то как-то не сподручно к Вам обращаться по нику)


Ольга.

 
sterva:

Ольга.

оооочень приятно! Меня Дима.
 

Индекс бакса, по ходу, еще вниз съедет...

Евре на тест хая 1.1960 ???

Лимит 1.1983 на пробу...

 
Хорошая страница, отмечусь и свечку с заговором поставлю.
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