FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 576
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И какая рельса (палка) стреляла. Ужель шпилька?
Сегодня смутил меня новый минимум, который говорит о том что у не многих остались цели ниже сегодняшнего минимума, но исходя из текущего расклада могу даже допустить проход ниже этого минимума, но итог все равно бай как не крути к новым высотам... .
Сегодня смутил меня новый минимум, который говорит о том что у не многих остались цели ниже сегодняшнего минимума, но исходя из текущего расклада могу даже допустить проход ниже этого минимума, но итог все равно бай как не крути к новым высотам... .
такое ощущение, что эта свеча - приглашение бычаров к большому кидалову
щас цель нарисуют, а сами за долгами к 1.2340 и 1.1830 ...
как на счет Киви?
такое ощущение, что эта свеча - приглашение бычаров к большому кидалову
щас цель нарисуют, а сами за долгами к 1.2340 и 1.1830 ...
На счет последующих баев он возможно прав. Медвежьи позиции растут как грибы. (оанду по совету рены смотрю).
Еще ни разу по ней быки не вели.
Все конечно философия, но данные сша лучше ожидаемых. Индекс оправился чуток и ураганы кончились. Ждемс.
как на счет Киви?
Не смогла ждать. Закрыла.)
Приоритет пока по трем валютам:
лунь
евра
ка...кабель
Не смогла ждать. Закрыла.)
Приоритет пока по трем валютам:
лунь
евра
ка...кабель
Индекс Енки скоро упрется в потолок, пара тоже взяла 111.04
возможен откат...
а так 114.87 по ней цель
Не смогла ждать. Закрыла.)
Приоритет пока по трем валютам:
лунь
евра
ка...кабель
тут по Луню такая засада возможна:
Качаю на селл перегруз по объёмамПри пробитии макс вершины опять на селл.
Качаю на селл перегруз по объёмамПри пробитии макс вершины опять на селл.
1.3442 нужно снять стопы ...