FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 61
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И кто проверял ? есть хотя бы тест в тестере ? Ну что полетели?)))
Ааааа, вот виновник торжества! )))
Куда полетели?
Ааааа, вот виновник торжества! )))
Куда полетели?
На фунт/доллар аналогичная обстановка.
АэроРенафлот)))
А может быть на комете?
Это же на Ваш ТА похоже?
Ааааа, вот виновник торжества! )))
Куда полетели?
На фунт/доллар аналогичная обстановка.
Ха-ха! Он уже ответил...развёрнуто-"кто куда".
То есть "пуск" !
А дальше - кому куда надо, то пусть туда и летит
))))
Ну всё, окончательно теперь понял
)))
Есть такой навороченный индикатор , super apit называется
напоминает панель боинга
Вниз пошла