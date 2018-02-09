FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 61

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Movlat Baghiyev:
И кто проверял ? есть хотя бы тест  в тестере ? Ну что полетели?)))

Ааааа, вот виновник торжества! )))

Куда полетели?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Ааааа, вот виновник торжества! )))

Куда полетели?

АэроРенафлот)))
 

На фунт/доллар аналогичная обстановка.

 

 
Movlat Baghiyev:
АэроРенафлот)))

А может быть на комете?

Это же на Ваш ТА похоже?

 
Renat Akhtyamov:

Ааааа, вот виновник торжества! )))

Куда полетели?

Ха-ха! Он уже ответил...развёрнуто-"кто куда".
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

На фунт/доллар аналогичная обстановка.

 

Можно я опровергну ваши рисунки рисунком без обьяснений..Вы думаю поймете постараюсь на вашем языке ..
 
Vadens:
Ха-ха! Он уже ответил...развёрнуто-"кто куда".

То есть "пуск" !

А дальше - кому куда надо, то пусть туда и летит

))))

Ну всё, окончательно теперь понял

)))

 

 

Есть такой навороченный  индикатор , super apit  называется

напоминает панель боинга

 
Вниз пошла
[Удален]  
Геннадий Семенов:
Вниз пошла
Покупай))))
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