FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 856
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Lesorub: как думаешь, далеко еще до дна?
Уже 2518
И тут такое дело: если щас на Луне нарисовали истинный Лой, то окончание движения в рост от него приходится на 4 января.
Рынок откроется 2 января, т.е. 2 - 3 предполагаю увидеть сильное движение.
При условии, что не закроют позы седня вечером. Тогда все будет гораздо стремительнее...
Посмотрел скрины индикатора, которым тут все на ветке пользуются - неплохая вещь. Теорвер во всей своей красе. Автор данного чуда -безусловный молодец.
Что за индюк?
И тут такое дело: если щас на Луне нарисовали истинный Лой, то окончание движения в рост от него приходится на 4 января.
Рынок откроется 2 января, т.е. 2 - 3 предполагаю увидеть сильное движение.
При условии, что не закроют позы седня вечером. Тогда все будет гораздо стремительнее...
Хотелось бы конечно чтобы сегодня в рост)))
Индекс Ены доделывает свои цели.
Все, что с Еной, в собачий год в работу!
Что за индюк?
Все грамотно, на долгосроке по уровням доверительной вероятности. Вопросов нет. Вот господа как программировать надо! (это я к искателям граалей с других веток обращаюсь) :)))
Все грамотно, на долгосроке по уровням доверительной вероятности. Вопросов нет. Вот господа как программировать надо! (это я к искателям граалей с других веток обращаюсь) :)))
Зубры конечно закритикуют.
До 1.21 нельзя (перехай), ну уж больно цифра хорошая .)
Набирать буду.
Вам мало долгосрок?
Если какой-то трейдер полностью понимает алгоритм работы этого индикатора - тот, можно сказать, уже все понимает.