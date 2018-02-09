FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 856

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Aleksandr Yakovlev:

Lesorub: как думаешь, далеко еще до дна?

Уже 2518

И тут такое дело: если щас на Луне нарисовали истинный Лой, то окончание движения в рост от него приходится на 4 января.

Рынок откроется 2 января, т.е. 2 - 3 предполагаю увидеть сильное движение.

При условии, что не закроют позы седня вечером. Тогда все будет гораздо стремительнее...   

 
Alexander_K2:
Посмотрел скрины индикатора, которым тут все на ветке пользуются - неплохая вещь. Теорвер во всей своей красе. Автор данного чуда -безусловный молодец.

Что за индюк?

 
Lesorub:

И тут такое дело: если щас на Луне нарисовали истинный Лой, то окончание движения в рост от него приходится на 4 января.

Рынок откроется 2 января, т.е. 2 - 3 предполагаю увидеть сильное движение.

При условии, что не закроют позы седня вечером. Тогда все будет гораздо стремительнее...   


Хотелось бы конечно чтобы сегодня в рост)))

 

Индекс Ены доделывает свои цели.

Все, что с Еной, в собачий год в работу!


 
Aleksandr Yakovlev:

Что за индюк?

Хм... Ну, вот этот, который буквально на каждой странице мелькает.
 

Все грамотно, на долгосроке по уровням доверительной вероятности. Вопросов нет. Вот господа как программировать надо! (это я к искателям граалей с других веток обращаюсь) :)))

 
Alexander_K2:

Все грамотно, на долгосроке по уровням доверительной вероятности. Вопросов нет. Вот господа как программировать надо! (это я к искателям граалей с других веток обращаюсь) :)))

Вам мало долгосрок?
 

Зубры конечно закритикуют.

До 1.21 нельзя (перехай), ну уж больно цифра хорошая .)

Набирать буду.

 
Иван Юрченко:
Вам мало долгосрок?
Нет, наоборот - отлично сделано.
 

Если какой-то трейдер полностью понимает алгоритм работы этого индикатора - тот, можно сказать, уже все понимает.

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