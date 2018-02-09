FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 224
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МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕВЕРНУТАЯ ГОЛОВА ВСЕМУ ВИНОЙ
По Евро продажа вроде....)
Господа)
По Евро продажа вроде....)
А какие варианты?(движения).
У меня пока стого в бай.)
А какие варианты?(движения).
У меня пока стого в бай.)
Лучше в б/у перевести ( мне кажется).
Аудь прежняя 0.775?
Ситуация странная) 50/50
Аудь прежняя 0.775?
так кажет:
так кажет:
Спасибо.)
Кажется не дозрела.
Спасибо.)
Кажется не дозрела.