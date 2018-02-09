FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 224

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 МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕВЕРНУТАЯ ГОЛОВА ВСЕМУ ВИНОЙ
 
Господа)

По Евро продажа вроде....)

 
tuma_news:
Господа)

По Евро продажа вроде....)

А какие варианты?(движения).

У меня пока стого в бай.) 

 
sterva:

А какие варианты?(движения).

У меня пока стого в бай.) 

Вчерашний перелой) как вариант.

Лучше в б/у  перевести ( мне кажется).
 
Lesorub:


Аудь прежняя 0.775?
 
sterva:
Аудь прежняя 0.775?
снимаю свой  прогноз...

Ситуация  странная) 50/50
 
sterva:
Аудь прежняя 0.775?

так кажет:


 
Lesorub:

так кажет:


Спасибо.)

Кажется не дозрела. 

 
sterva:

Спасибо.)

Кажется не дозрела. 

фунтик парашют выпустил, в честь праздника баблом народ одарит от 1.2547, ТР 1.2406...
 
Speculator:
пришло время Ени, 112.56, ТР 113,31...
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