FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 802
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Импульс на евре прошёл,похоже очередной тестирующий. Т.е. имеет смысл ждать продолжение нисходящей тенденции.
Не...,затяжной,отката по телу нет-давят.
Лесоруб,как ты такие палки объясняешь?
Видел как-то,ты от такой вершинки продавал веерком.
А про што? Попонятней пиши.
На моей теxнике счета летят,как журавли на юг. Хорошо хоть не часто.
Ты про успехи своей всё как-то скромно умалчиваешь. На Багамах был?
На Багамах - нет, но уже хотелось )
Сдается мне, что биток в последний раз подлетит 17-го и будет стоить 8, т.е. как писал Лесоруб.
Надеюсь что ажиотажный спрос на биток на этом закончится.
Импульс на евре прошёл,похоже очередной тестирующий. Т.е. имеет смысл ждать продолжение нисходящей тенденции.
Ну два дня, не более
К процентной ставке ФРС готовятся, я писал об этом пару недель назад. Соответственно движение вниз, которое должно быть согласно фундамента, уже почти скушали заранее
//приаттачим к теме торговли по новостям...
..............
На Багамах - нет, но уже хотелось )
Если будешь раньше,сто баксов спрячь где-нибудь.
Автоматизировать краткосрок в течении месяца,уже не вижу смысла,а тем более среднесрок и долгосрок. Скальп,пипсы вот здесь проге место в круглосуточном режиме. Типа,как твоя маркетмаус грызёт фундамент по полбакса,но много. ........Но чё то чуствую,что ты столкнулся с очередными коллизиями.(?)
Сдается мне, что биток в последний раз подлетит 17-го и будет стоить 8, т.е. как писал Лесоруб.
Надеюсь что ажиотажный спрос на биток на этом закончится.
Биток быстро устремился вверх за неделю, даже очень быстро, конечно теперь коррекция, но продавать не буду. Как и раньше только покупать с откатов и отбития от поддержки.
Если будешь раньше,сто баксов спрячь где-нибудь.
Автоматизировать краткосрок в течении месяца,уже не вижу смысла,а тем более среднесрок и долгосрок. Скальп,пипсы вот здесь проге место в круглосуточном режиме. Типа,как твоя маркетмаус грызёт фундамент по полбакса,но много. ........Но чё то чуствую,что ты столкнулся с очередными коллизиями.(?)
Маркетмаус вся во внимании и ожидает своей цели, но цель не внизу к сожалению, поэтому пока грызут у меня
Маркетмаус вся во внимании и ожидает своей цели, но цель не внизу к сожалению, поэтому пока грызут у меня
Значит маркетмаус какая-то не доношенная у тебя или не законно рожденная. На сверхкоротких периодах ей должно быть глубоко пох на цели вверху или внизу. Технология выгрызания пипок должна быть не обычной и отличной от стандартной ТА. Тут я как орёл-глаза умные,а сказать ничё не могу.
Лесоруб,как ты такие палки объясняешь?
Видел как-то,ты от такой вершинки продавал веерком.
обыкновенно:
а про индекс фунта я написал выше...