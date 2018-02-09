FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 107
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А не проще вниз торговать, если такая уверенность?)))
++
Страшно наверно))
++
Страшно наверно))
Ему не страшно.
У него демка.)
И что он говорит?
Не обижайтесь на шутки, здесь такие закоренелые манеры.
Если серьёзно. Ваш прогноз заслуживает внимания. Можно в чем-то не согласиться, но направление мысли верно. Заходите не стесняйтесь, мне например интересен ваш подход.
Не обижайтесь на шутки, здесь такие закоренелые манеры.
Если серьёзно. Ваш прогноз заслуживает внимания. Можно в чем-то не согласиться, но направление мысли верно. Заходите не стесняйтесь, мне например интересен ваш подход.
родная, ты уже закоренела за два дня?
цак воткни в свою башку
и кричи ку каре ку
родная, ты уже закоренела за два дня?
цак воткни в свою башку
и кричи ку каре ку
Если пипл ни на что человеческое не способен, он может выставить только обкаканые штаны. Вонь развёл. Хватит!!
Ну, вот!
Только что сделали замечание одному как тут же второй напрашивается на Особое внимание.
Придерживаюсь ориентира 1,0550
Есть такая явная цель и в моей конструкции.