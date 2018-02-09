FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 299

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https://www.youtube.com/watch?v=pcpDalkYGaw
Высоцкий: "Ой Вань, гляди какие клоуны.."- 2(Диалог у TV).
Высоцкий: "Ой Вань, гляди какие клоуны.."- 2(Диалог у TV).
  • 2011.02.06
  • www.youtube.com
Попытался присоединить дополнительный кусочек. Получилось не очень(мягко говоря) качественно... http://www.youtube.com/watch?v=W7c0kUndrEs **** ДИАЛОГ У ТЕЛЕ...
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К кочерге   и пофигу что нисходящий. 058 - пустота

 
mmmoguschiy-new:
К кочерге

ну, я уже сомневаться начал )
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Alexandr Bryzgalov:
ну, я уже сомневаться начал )

я там дописал ))

и кстати до какой субботы кочерга я не уточнял  там фрейм 4 часовой
 
mmmoguschiy-new:
К кочерге

не 15 минут это не про нас))))
 
mmmoguschiy-new:

я там дописал ))

не..)  там тоже стоит бай

 
achtopridumat:
как надоела уже это тягомотина((((((((((( где мои 1,094??????

в Караганде!, т.е. тут:


 
achtopridumat:

не..)  там тоже стоит бай

кстати от туда уже точно должно рвануть вверх, или я с вами распрощаюсь( хотя буду иногда заходить на Высоцкого!
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achtopridumat:

не..)  там тоже стоит бай


невод. знаем знаем... бегал тут один седовласый - всё сквозь сетку утекло 
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Стерва - как там продажа Луня? Сработал стоп?
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