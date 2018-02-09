FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 299
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К кочерге
ну, я уже сомневаться начал )
я там дописал ))
и кстати до какой субботы кочерга я не уточнял там фрейм 4 часовой
К кочерге
я там дописал ))
не..) там тоже стоит бай
как надоела уже это тягомотина((((((((((( где мои 1,094??????
в Караганде!, т.е. тут:
не..) там тоже стоит бай
не..) там тоже стоит бай
невод. знаем знаем... бегал тут один седовласый - всё сквозь сетку утекло