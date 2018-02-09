FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 150

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Lesorub:

херово быть здесь прокурором...

и, если Вы входите по чьим - то сигналам с ветки, это еще херовее...

Ничего херового здесь нет.

Народ требует от Вас более прибыльной и беспросадочной торговли.

Иными словами, чтобы Вы больше зарабатывали, а

в конечном итоге имели больше денег. Хватит говорить о плохих условиях труда.)

 
sterva:

Ничего херового здесь нет.

Народ требует от Вас более прибыльной и беспросадочной торговли.

Иными словами, чтобы Вы больше зарабатывали, а

в конечном итоге имели больше денег. Хватит говорить о плохих условиях труда.)

моя твоя не понимать...   


 
Lesorub:
моя твоя не понимать...   

Смеюсь. Народ беспокоится как за себя.

Ушла опять в бай по евре,  без стопов.) 

 
sterva:

Смеюсь. Народ беспокоится как за себя.

Ушла опять в бай по евре,  без стопов.) 

да уж..., тут купишь - плохо и продашь - плохо...  

                                                                          Н1:


 
Lesorub:

да уж..., тут купишь - плохо и продашь - плохо...  

                                                                          Н1:


Что-то отговорили меня от таких поступков.

Набираю позицию и меняю пару если не в мою сторону.

Замки только как крайний случай. Плохой из меня медвежатник.))) 

 
sterva:

Что-то отговорили меня от таких поступков.

Набираю позицию и меняю пару если не в мою сторону.

Замки только как крайний случай. Плохой из меня медвежатник.))) 

нет замков, есть цель от паттерна, которую заберет цена...

1.0564 для селл подтверждена с трех терминалов    

я просто ее там жду....

 
sterva:

Что-то отговорили меня от таких поступков.

Набираю позицию и меняю пару если не в мою сторону.

Замки только как крайний случай. Плохой из меня медвежатник.))) 

жить хорошо своим умом...


 

Еврой покуда что рулит синяя палка.

Выбор за вами.

 

 
Uladzimir Izerski:

Еврой покуда что рулит синяя палка.

Выбор за вами.

 

Байк,или сел ? Конкретней можно )
 
Avtosamobranka:
Байк,или сел ? Конкретней можно )

Не хочу вас обижать. Советов не даю. Плохих не хочу давать, а хорошие себе пригодятся. Как говорят евреи.

Читайте график. Там многое объяснено. Лучше сами принимайте решение. Чужой совет вам будет только во вред. 

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