FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
херово быть здесь прокурором...
и, если Вы входите по чьим - то сигналам с ветки, это еще херовее...
Ничего херового здесь нет.
Народ требует от Вас более прибыльной и беспросадочной торговли.
Иными словами, чтобы Вы больше зарабатывали, а
в конечном итоге имели больше денег. Хватит говорить о плохих условиях труда.)
Ничего херового здесь нет.
Народ требует от Вас более прибыльной и беспросадочной торговли.
Иными словами, чтобы Вы больше зарабатывали, а
в конечном итоге имели больше денег. Хватит говорить о плохих условиях труда.)
моя твоя не понимать...
моя твоя не понимать...
Смеюсь. Народ беспокоится как за себя.
Ушла опять в бай по евре, без стопов.)
Смеюсь. Народ беспокоится как за себя.
Ушла опять в бай по евре, без стопов.)
да уж..., тут купишь - плохо и продашь - плохо...
Н1:
да уж..., тут купишь - плохо и продашь - плохо...
Н1:
Что-то отговорили меня от таких поступков.
Набираю позицию и меняю пару если не в мою сторону.
Замки только как крайний случай. Плохой из меня медвежатник.)))
Что-то отговорили меня от таких поступков.
Набираю позицию и меняю пару если не в мою сторону.
Замки только как крайний случай. Плохой из меня медвежатник.)))
нет замков, есть цель от паттерна, которую заберет цена...
1.0564 для селл подтверждена с трех терминалов
я просто ее там жду....
Что-то отговорили меня от таких поступков.
Набираю позицию и меняю пару если не в мою сторону.
Замки только как крайний случай. Плохой из меня медвежатник.)))
жить хорошо своим умом...
Еврой покуда что рулит синяя палка.
Выбор за вами.
Еврой покуда что рулит синяя палка.
Выбор за вами.
Байк,или сел ? Конкретней можно )
Не хочу вас обижать. Советов не даю. Плохих не хочу давать, а хорошие себе пригодятся. Как говорят евреи.
Читайте график. Там многое объяснено. Лучше сами принимайте решение. Чужой совет вам будет только во вред.