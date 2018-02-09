FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 243
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только в баях засел кайф)
, а обосновать до куда и почему???
мож, уж там селл давно висит?
и скупает КУКЛ ваши баи???
посмотрел пятничные колопуты: 1.09.. и 1.03.. зоны нарисовали:
и есть еще один Put:
и есть еще один Put:
ничего не пойму - а где же коллы?
чумачечая весна ?
красные коллы, зеленые путы...
чумачечая весна ?
красные коллы, зеленые путы...
рисунок не верный. Такого быть не может.
Начитались, насписывались...
Своим умом надо думать, а не в инете скачивать
рисунок не верный. Такого быть не может.
Начитались, насписывались...
Своим умом надо думать, а не в инете скачивать
зачем так обидно говоришь??? ДБ за 03.03.2017 г.
зачем так обидно говоришь??? ДБ за 03.03.2017 г.
зачем так обидно говоришь??? ДБ за 03.03.2017 г.
это пересчет, а не ДБ
расчет не верный.
Тем более что в ДБ есть БА. Он вообще не в счет для пипсовщиков.
Переваришь этот пост - посмотрим что получится, нет - тогда пеняй сам на себя.
, а обосновать до куда и почему???
мож, уж там селл давно висит?
и скупает КУКЛ ваши баи???
а я уже писал как то к 1,2 будет идти к ванге не ходи(см. свечи за месяц переход 14 на 15 год) это моя интуиция))))