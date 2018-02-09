FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 243

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achtopridumat:

только в баях засел кайф)

,     а обосновать до куда и почему???

мож, уж там селл давно висит?‌

и скупает КУКЛ ваши баи???‌

 

посмотрел пятничные колопуты: 1.09.. и  1.03.. зоны нарисовали:

 

и есть еще один Put:

 
Lesorub:

и есть еще один Put:‌

ничего не пойму - а где же коллы, даже если учесть еще один скрин выше?
 
Renat Akhtyamov:
ничего не пойму - а где же коллы?

чумачечая весна ?

красные коллы, зеленые путы...

 
Lesorub:

чумачечая весна ?

красные коллы, зеленые путы...‌

рисунок не верный. Такого быть не может.

Начитались, насписывались...‌

Своим умом надо думать, а не в инете скачивать‌

 
Renat Akhtyamov:

рисунок не верный. Такого быть не может.

Начитались, насписывались...‌

Своим умом надо думать, а не в инете скачивать‌

зачем так обидно говоришь??? ДБ за 03.03.2017 г.        

‌         

 
Lesorub:

зачем так обидно говоришь??? ДБ за 03.03.2017 г.        

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Грех на лузеров обижаться,на то они и лузеры :-)
 
Lesorub:

зачем так обидно говоришь??? ДБ за 03.03.2017 г.        ‌         

это пересчет, а не ДБ

расчет не верный.

Тем более что в ДБ есть БА. Он вообще не в счет для пипсовщиков.

Переваришь этот пост - посмотрим что получится, нет - тогда пеняй сам на себя.‌

 
Lesorub:

,     а обосновать до куда и почему???

мож, уж там селл давно висит?‌

и скупает КУКЛ ваши баи???‌

а я уже писал как то к 1,2 будет идти к ванге не ходи(см. свечи за месяц переход 14 на 15 год) это моя интуиция))))

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