FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 197

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Movlat Baghiyev:
Пусть ктото нибудь из участников  посмотрев на рисунок  скажет мне где там видны стопы и тейки и цены открытия сделок ..
Дятел, раззуй свои глазы, на пяти страницах об этом написано было в диалоге с Ильей, подними задницу и пойди почитай вместо перлы здесь выдавать.
[Удален]  
pridurok:
Дятел, раззуй свои глазы, на пяти страницах об этом написано было в диалоге с Ильей, подними задницу и пойди почитай вместо перлы здесь выдавать.

От Вас лично никаких уровней стопов и тейков озвучено не было .Только Ренат озвучил две цифры 1,035 и 1,17 

 
Movlat Baghiyev:

От Вас лично никаких уровней стопов и тейков озвучено не было .Только Ренат озвучил две цифры 1,035 и 1,17 

Это не то что ты думаешь. Это уровни покупок и продаж.

Цена между ними колбасится по своему усмотрению.

Форекс - это денежный мешочек с веревочкой, узелок которого затягивает горлышко мешочка каждый день.

Никто ведь такого здесь пока не наблюдал...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:


У меня  к вам вопросов нет ..Вы не просите сделать других того чего сами не можете сделать .
 
Movlat Baghiyev:
У меня  к вам вопросов нет ..Вы не просите сделать других того чего сами не можете сделать .

 Я не прошу, потому что уже сделал.

Косвенно конечно намекаю - куда двигаться дальше, но не всем понятно.

Вот, например:

"Никто ведь такого здесь пока не наблюдал..."

)

 
Renat Akhtyamov:

 Я не прошу, потому что уже сделал.

Косвенно конечно намекаю - куда двигаться дальше, но не всем понятно.

Вот, например:

"Никто ведь такого здесь пока не наблюдал..."

)

Раскрыл секрет денежного мешка... редко, но случается просветление...если долго искать не отрываясь - не отвлекаясь по мелочам...ларчик просто открывался - неправда ли...
 
Сергей Криушин:
Раскрыл секрет денежного мешка... редко, но случается просветление...если долго искать не отрываясь - не отвлекаясь по мелочам...ларчик просто открывался - неправда ли...

Разочти все, что еще ждет своего проявления. Будущие Цвета и Час 
каждого теперь доступны. Открытые для всех, могут быть увидены 
только Мудрым.
 
Сергей Криушин:
Раскрыл секрет денежного мешка... редко, но случается просветление...если долго искать не отрываясь - не отвлекаясь по мелочам...ларчик просто открывался - неправда ли...

Правда.

И еще правда в том что крышка бывает в ларчике захлопывается. 

 
Uladzimir Izerski:

Правда.

И еще правда в том что крышка бывает в ларчике захлопывается. 

Нет такого не бывает... если не жадничать и не бояться...100%+++ :))
 
Uladzimir Izerski:

Правда.

И еще правда в том что крышка бывает в ларчике захлопывается. 

И закапывается 
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