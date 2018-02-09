FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 197
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Пусть ктото нибудь из участников посмотрев на рисунок скажет мне где там видны стопы и тейки и цены открытия сделок ..
Дятел, раззуй свои глазы, на пяти страницах об этом написано было в диалоге с Ильей, подними задницу и пойди почитай вместо перлы здесь выдавать.
От Вас лично никаких уровней стопов и тейков озвучено не было .Только Ренат озвучил две цифры 1,035 и 1,17
От Вас лично никаких уровней стопов и тейков озвучено не было .Только Ренат озвучил две цифры 1,035 и 1,17
Это не то что ты думаешь. Это уровни покупок и продаж.
Цена между ними колбасится по своему усмотрению.
Форекс - это денежный мешочек с веревочкой, узелок которого затягивает горлышко мешочка каждый день.
Никто ведь такого здесь пока не наблюдал...
У меня к вам вопросов нет ..Вы не просите сделать других того чего сами не можете сделать .
Я не прошу, потому что уже сделал.
Косвенно конечно намекаю - куда двигаться дальше, но не всем понятно.
Вот, например:
"Никто ведь такого здесь пока не наблюдал..."
)
Я не прошу, потому что уже сделал.
Косвенно конечно намекаю - куда двигаться дальше, но не всем понятно.
Вот, например:
"Никто ведь такого здесь пока не наблюдал..."
)
Раскрыл секрет денежного мешка... редко, но случается просветление...если долго искать не отрываясь - не отвлекаясь по мелочам...ларчик просто открывался - неправда ли...
Раскрыл секрет денежного мешка... редко, но случается просветление...если долго искать не отрываясь - не отвлекаясь по мелочам...ларчик просто открывался - неправда ли...
Правда.
И еще правда в том что крышка бывает в ларчике захлопывается.
Правда.
И еще правда в том что крышка бывает в ларчике захлопывается.
Правда.
И еще правда в том что крышка бывает в ларчике захлопывается.