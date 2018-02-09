FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 180
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давно хотел спросить, а это как ?
рисуночек нормальный можно?
Ладно,пробую одним скрином.
Красные уровни-ОИ. Голубые-опцы. Синие углы завсегда пробиваются,если не с первого раза,то с третьего. Т.к. перекос пары такой,что бакс слабеет,а евра укрепляется и ископаемый кластер из машек показывает ножницы,где евра выше бакса,то вариант волны через 1.08 вероятнее,туда по ходу и расставляю капканы,с первым рыночным. Уйдёт выше заворачиваться-прекрасно,уйдёт вниз с одним ордером к паритету там или как...ну и хрен с ним. Пусть Маркет выпендривается как хочет.
Ладно,пробую одним скрином.
Красные уровни-ОИ. Голубые-опцы. Синие углы завсегда пробиваются,если не с первого раза,то с третьего. Т.к. перекос пары такой,что бакс слабеет,а евра укрепляется и ископаемый кластер из машек показывает ножницы,где евра выше бакса,то вариант волны через 1.08 вероятнее,туда по ходу и расставляю капканы,с первым рыночным. Уйдёт выше заворачиваться-прекрасно,уйдёт вниз с одним ордером к паритету там или как...ну и хрен с ним. Пусть Маркет выпендривается как хочет.
Ладно,пробую одним скрином.
Красные уровни-ОИ. Голубые-опцы. Синие углы завсегда пробиваются,если не с первого раза,то с третьего. Т.к. перекос пары такой,что бакс слабеет,а евра укрепляется и ископаемый кластер из машек показывает ножницы,где евра выше бакса,то вариант волны через 1.08 вероятнее,туда по ходу и расставляю капканы,с первым рыночным. Уйдёт выше заворачиваться-прекрасно,уйдёт вниз с одним ордером к паритету там или как...ну и хрен с ним. Пусть Маркет выпендривается как хочет.
Прям такие же параболы....Всё изгинается и шевелится)
Так по какой линии пойдёт Евро? Красная или зелёная?
Спасибо ! )
Спасибо, позвоню маркету, выпендриваться больше не будет никак ...
Ну,да. Писал пару постов ранее-евра сырая.
Мне кажется , ты используешь Рыночную теорию Юсуфа ? )
Прям такие же параболы....Всё изгинается и шевелится)
Так по какой линии пойдёт Евро? Красная или зелёная?
Спасибо ! )
1.2558 долг, я купил и от 1.2358 Limit ...
но, дневной тренд вниз по палкам!!!
Иной раз весомых аргументов нет.
Меня сильно расстраивает, если я ничего не возьму вообще.
Сегодня запущу демку на 5 специально для теста долговременных позиций, которые с милостью будут подсказаны.
Думаю не менее чем на месяц или закрытие по тр.
Для себя, чтобы проверить насколько все хорошо или плохо, заодно на 5 попробую еще раз игрушки наложить.
Просто так споры не имеют смысла......
да, хочу шпилю на 160 п. и закрыть вопрос роста на 1.0800 напрочь...
Люблю чтоб в любую сторону было выгодно,но локи и сетки не годятся. Вот веерная идея Зорича как-то подошла. Выбираю "не правильное" разворотное направление и ставлю капканы,а в "правильном" рыночный. В развороте усиливаюсь,а в обратку бабло складываю и при первой возможности б/у ставлю,чтобы импульс счёт не снёс.
Не всё так просто,как бы хотелось,особливо в краткосрачном краткосраке.
ВСЕ. СДЕЛАНО.
Если есть какие пожелания в части долговременных позиций подскажите плиз. Счет демо (никто не пострадает)
Период взят 1 мес. Депо 50т.
Голд, аудь и канадский доллар!(не путать!) по лоту продано.
Все пока до 17.03 или тр подскажут.