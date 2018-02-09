FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 180

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Lesorub:

давно хотел спросить, а это как ?

рисуночек нормальный можно?

Ладно,пробую одним скрином.

 

Красные уровни-ОИ. Голубые-опцы. Синие углы завсегда пробиваются,если не с первого раза,то с третьего. Т.к. перекос пары такой,что бакс слабеет,а евра укрепляется и ископаемый кластер из машек показывает ножницы,где евра выше бакса,то вариант волны через 1.08 вероятнее,туда по ходу и расставляю капканы,с первым рыночным. Уйдёт выше заворачиваться-прекрасно,уйдёт вниз с одним ордером к паритету там или как...ну и хрен с ним. Пусть Маркет выпендривается как хочет.

 
Vadens:

Ладно,пробую одним скрином.

 

Красные уровни-ОИ. Голубые-опцы. Синие углы завсегда пробиваются,если не с первого раза,то с третьего. Т.к. перекос пары такой,что бакс слабеет,а евра укрепляется и ископаемый кластер из машек показывает ножницы,где евра выше бакса,то вариант волны через 1.08 вероятнее,туда по ходу и расставляю капканы,с первым рыночным. Уйдёт выше заворачиваться-прекрасно,уйдёт вниз с одним ордером к паритету там или как...ну и хрен с ним. Пусть Маркет выпендривается как хочет.

Спасибо, позвоню маркету, выпендриваться больше не будет никак ...
 
Vadens:

Ладно,пробую одним скрином.

 

Красные уровни-ОИ. Голубые-опцы. Синие углы завсегда пробиваются,если не с первого раза,то с третьего. Т.к. перекос пары такой,что бакс слабеет,а евра укрепляется и ископаемый кластер из машек показывает ножницы,где евра выше бакса,то вариант волны через 1.08 вероятнее,туда по ходу и расставляю капканы,с первым рыночным. Уйдёт выше заворачиваться-прекрасно,уйдёт вниз с одним ордером к паритету там или как...ну и хрен с ним. Пусть Маркет выпендривается как хочет.

Мне кажется , ты используешь Рыночную теорию Юсуфа ? )

Прям  такие же параболы....Всё  изгинается  и шевелится)

Так по какой линии пойдёт Евро? Красная или зелёная?



Спасибо ! )
 
Lesorub:
Спасибо, позвоню маркету, выпендриваться больше не будет никак ...
Ну,да. Писал пару постов ранее-евра сырая.
 
Vadens:
Ну,да. Писал пару постов ранее-евра сырая.
да, хочу шпилю на 160 п. и закрыть вопрос роста на 1.0800 напрочь...
 
tuma_news:
Мне кажется , ты используешь Рыночную теорию Юсуфа ? )

Прям  такие же параболы....Всё  изгинается  и шевелится)

Так по какой линии пойдёт Евро? Красная или зелёная?



Спасибо ! )
Дык я ж не Ванга,готовлюсь ко всему. На мою интуицию-зелёнка вероятнее. Ловлей волны занимаюсь не от хорошей жизни,а от того,что не Индиго.
 
Lesorub:

1.2558 долг, я купил и от  1.2358 Limit ...

но, дневной тренд вниз по палкам!!!

Иной раз весомых аргументов нет.

Меня сильно расстраивает, если я ничего не возьму вообще. 

Сегодня запущу демку на 5 специально для теста долговременных позиций, которые с милостью будут подсказаны.

Думаю не менее чем на месяц или закрытие по тр. 

Для себя, чтобы проверить насколько все хорошо или плохо, заодно на 5 попробую еще раз игрушки наложить. 

Просто так споры не имеют смысла...... 

 
Lesorub:
да, хочу шпилю на 160 п. и закрыть вопрос роста на 1.0800 напрочь...

Люблю чтоб в любую сторону было выгодно,но локи и сетки не годятся. Вот веерная идея Зорича как-то подошла. Выбираю "не правильное" разворотное направление и ставлю капканы,а в "правильном" рыночный. В развороте усиливаюсь,а в обратку бабло складываю и при первой возможности б/у ставлю,чтобы импульс счёт не снёс. 

Не всё так просто,как бы хотелось,особливо в краткосрачном краткосраке. 

 

ВСЕ. СДЕЛАНО.

Если есть какие пожелания в части долговременных позиций подскажите плиз. Счет демо (никто не пострадает)

Период взят 1 мес. Депо 50т.

Голд, аудь и канадский доллар!(не путать!) по лоту продано.

Все пока до 17.03 или тр подскажут. 

 
Барабашкин, официально назначаю Магучево своей туалетной бумагой, запиши там себе.
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