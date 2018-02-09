FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 863
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и 137 в придачу:
Будет новый день, будет новая пища...
Ну и тягомотина...
безубыток 170 пунктов, надеюсь дотянем, еще малость осталось.
Решил перетянуть БУ на 230 п. А там хоть трава не расти)))
безубыток 170 пунктов, надеюсь дотянем, еще малость осталось.
индекс Еньки:
индекс Еньки:
Я так понимаю сдесь и есть остановка и разворот в обратку? Или я не понял?
Я так понимаю сдесь и есть остановка и разворот в обратку? Или я не понял?
50% хода, вполне...
однако, цель всего движения - противоположная граница канала
Сама Еня:
50% хода, вполне...
однако, цель всего движения - противоположная граница канала
Сама Еня:
Да, полностью соглашусь. Но могут как и всегда быть сюрпризы.
Просто меня смущает бар от 1 декабря 17 года 18-00 по времени.Такие бары просто так не стреляют. поход движения может пойти вверх от текущей цены.