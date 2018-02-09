FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 863

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и 137 в придачу:    



 
евро ена безубыток 98 пунктов, надеюсь еще ниже пойдет
 

Будет новый день, будет новая пища...


 

Ну и тягомотина...



 

безубыток 170 пунктов, надеюсь дотянем, еще малость осталось.

Решил перетянуть БУ на 230 п. А там хоть трава не расти)))

 
Aleksandr Yakovlev:
безубыток 170 пунктов, надеюсь дотянем, еще малость осталось.

индекс Еньки:


 
Lesorub:

индекс Еньки:



Я так понимаю сдесь и есть остановка и разворот в обратку? Или я не понял?


 
Aleksandr Yakovlev:

Я так понимаю сдесь и есть остановка и разворот в обратку? Или я не понял?


50% хода, вполне...

однако, цель всего движения - противоположная граница канала


Сама Еня:


 
Lesorub:

50% хода, вполне...

однако, цель всего движения - противоположная граница канала


Сама Еня:



Да, полностью соглашусь. Но могут как и всегда быть сюрпризы.

 

Просто меня смущает бар от 1 декабря 17 года 18-00 по времени.Такие бары просто так не стреляют. поход движения может пойти вверх от текущей цены.

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