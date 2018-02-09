FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 514

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Vadens:

К развороту? Если бакс убьёт уровни 16-го года.......ой,что будет!


 

Тума сёдня особенно точен.



 
Vadens:

Тума сёдня особенно точен.

Само по себе понятие коррекция - очень относительное. Коррекция может быть 20-30% от движения, но может пройти в формате консолидации в канале 30-40пп, и продолжение движения. Так что лучше на заборе, пока не будет явного направления. Я более склонен к движению вверх на 1.23, хотя цель по итогу 2016г - не реальная. Тренд наверное начался, и пора перестать верить в доллар ближайшие 4-5 лет.

Вот мой прогноз по итогу 2016, но видимо о паритете нужно забыть

 

Кстати,к вырезке из мультика "Пациент то ли жив,то ли мёртв" по прежнему подходит экономика США. ФРС обещает прикрыть в октябре программу количественного смягчения QE по спасению "жирных котов" Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America и других "беднейших" сотоварищей. На эту программу потрачено 4 трлн. баксов.

Умные головы пишут,что это решение может быть вызвано или опасением созревания нового "пузыря" или оздоровлением экономики. С другой стороны,у ФРС достаточно инструментов,чтобы не допустить перегрева.

Короче вангуем и к октябрю готовим мотоциклетные шлемы,чтобы не иопнутся башкой об острый угол.

 
Vitaly Muzichenko:

Само по себе понятие коррекция - очень относительное. Коррекция может быть 20-30% от движения, но может пройти в формате консолидации в канале 30-40пп, и продолжение движения. Так что лучше на заборе, пока не будет явного направления. Я более склонен к движению вверх на 1.23, хотя цель по итогу 2016г - не реальная. Тренд наверное начался, и пора перестать верить в доллар ближайшие 4-5 лет.

Вот мой прогноз по итогу 2016, но видимо о паритете нужно забыть

До октября вполне может быть.
 
Vitaly Muzichenko:

Продают что? И долго ли это самое будут продавать?

Доллар

Зелёный или красный вариант )


 
Lesorub:

к сожалению, да...

картина выше

5083

евро?

 
sterva:

Хотелось бы поинтересоваться в целях повышения самообразованности) почему с информера Оанды направление толпы народ смотрит?

Есть вроде более динамичные.

на динамичных успеешь посчитать?

 
Renat Akhtyamov:


Перехай 1,1714 ?

Ох напишут в газетках, если выбьет...

твой прогноз давнишний сбудется)

про евро 1,03 и 1,17.

Когда-то писал )

 

Господа)

Я что-то  запутался)

Есть цена 1,16608

Какая будет цена ,если угол изменится изменится на 22 %  ???

22 % нужно делить на 100 ?


Спасибо!

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