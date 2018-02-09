FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 514
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К развороту? Если бакс убьёт уровни 16-го года.......ой,что будет!
Тума сёдня особенно точен.
Тума сёдня особенно точен.
Само по себе понятие коррекция - очень относительное. Коррекция может быть 20-30% от движения, но может пройти в формате консолидации в канале 30-40пп, и продолжение движения. Так что лучше на заборе, пока не будет явного направления. Я более склонен к движению вверх на 1.23, хотя цель по итогу 2016г - не реальная. Тренд наверное начался, и пора перестать верить в доллар ближайшие 4-5 лет.
Вот мой прогноз по итогу 2016, но видимо о паритете нужно забыть
Кстати,к вырезке из мультика "Пациент то ли жив,то ли мёртв" по прежнему подходит экономика США. ФРС обещает прикрыть в октябре программу количественного смягчения QE по спасению "жирных котов" Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America и других "беднейших" сотоварищей. На эту программу потрачено 4 трлн. баксов.
Умные головы пишут,что это решение может быть вызвано или опасением созревания нового "пузыря" или оздоровлением экономики. С другой стороны,у ФРС достаточно инструментов,чтобы не допустить перегрева.
Короче вангуем и к октябрю готовим мотоциклетные шлемы,чтобы не иопнутся башкой об острый угол.
Само по себе понятие коррекция - очень относительное. Коррекция может быть 20-30% от движения, но может пройти в формате консолидации в канале 30-40пп, и продолжение движения. Так что лучше на заборе, пока не будет явного направления. Я более склонен к движению вверх на 1.23, хотя цель по итогу 2016г - не реальная. Тренд наверное начался, и пора перестать верить в доллар ближайшие 4-5 лет.
Вот мой прогноз по итогу 2016, но видимо о паритете нужно забыть
Продают что? И долго ли это самое будут продавать?
Доллар
Зелёный или красный вариант )
к сожалению, да...
картина выше
5083
евро?
Хотелось бы поинтересоваться в целях повышения самообразованности) почему с информера Оанды направление толпы народ смотрит?
Есть вроде более динамичные.
на динамичных успеешь посчитать?
Перехай 1,1714 ?
Ох напишут в газетках, если выбьет...
твой прогноз давнишний сбудется)
про евро 1,03 и 1,17.
Когда-то писал )
Господа)
Я что-то запутался)
Есть цена 1,16608
Какая будет цена ,если угол изменится изменится на 22 % ???
22 % нужно делить на 100 ?
Спасибо!