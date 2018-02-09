FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 201
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Ничего не наступает ,они все в офшоре . Если только регулятор лицензию аннулирует ,или банкротство
Ну я это имел ввиду)
А у тебя Грааль есть?)
+++
вышел погулять)
До завтра уже)
Спасибо!
Ну я это имел ввиду)
А у тебя Грааль есть?)
Нет нету ,не нужен он мне )
В кукла верю ,в деда мороза ......... ,а в грааль нет )
Красные черточки это покупки наших успешных интрадейных трейдунов, только иногда, раз десять в год, они остаются без трусов.)
Чудеса! Форум может даже так глючить! Вот на этом посту Стренжа я вышел из форума,уехал из города и вошёл сюда только минуту назад и что я вижу(даже стиль не мой:
Доброго дня, Мария. Продвигается ли изучения кода? Есть ли свет в конце туннеля? Ограничение лота? Скоро год, нашего общения.
Барабашкин,этому есть объяснение?
.....Картинку можно принять на грудь любую,но в нике нет ошибок. (???)
Ренка,что такое ДБ? Например,в этом тексте:
Добрый вечер уважаемые трейдеры! По фунту ДБ от вчера показывает прирост ОИ на 6874 контракта, цена прилично упала, логично утверждать что больше продавали. По опционам, коллы минус 313 контракта, путы минус 1627, тоесть фьючерс набирали, а опционами не хеджировались, выходит уверенны, что цена будет падать так как даже не сочли подстраховатся. Это я пробую анализироать опционы и фьючерсы, а как оно - рынок покажет.
Ясно,короче,Стренж без попариться в баньке не может.
Ему так удобно .
колы, путы...
за 17 февраля по ДБ на понедельник правильно или нет выделил ли страйки?
OI, объем и премию не стал вписывать...
колы, путы...
за 17 февраля по ДБ на понедельник правильно или нет выделил ли страйки?