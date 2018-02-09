FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 319

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tuma_news:


Приветик, Господа!)

Приношу благодарность моему Карпутову  В. за самобан)

Если будут роботы - то что остаётся делать человеку?Сосать?

И будет ли по евро/долл 1,0735 ? 

Илья , нарисуй свой прогноз !

Спасибо!



Ну тут каждому своё. Мозна и как Саса на соссэ 


А вообще, тут надо понимать, что это скорее всего утопия... Хотя кто его знает... поживем увидим

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tuma_news:

Да.......с настойчивостью и  у меня дела...)

Нужно по своей ТС действовать)

1,0780 чудесное место)



чёт я не вкупаю - Олег Васильич - эт ты? 
 
mmmoguschiy-new:

Ну тут каждому своё. Мозна и как Саса на соссэ 


А вообще, тут надо понимать, что это скорее всего утопия... Хотя кто его знает... поживем увидим

С таким прогрессом скоро точно робокопы будут биться стенка на стенку...Сойдутся где нить в пустыни Калахари и ну мочить друг друга в прямом эфире...вот это будет реальная битва технологий... 
 
Сергей Криушин:
...С твоим стрелками во всяком случае больше половины совпадений... может так и должно быть...

Я смотрю по истории - как работает

Каждая из этих фишек ползет туда - куда надо, но как то по разному.

Т.е. к примеру прут евро и фунт вверх, в целом. Но амплитуда движения такая широченная, что если локально (в текущий момент) евро к примеру идет вниз, то фунт - вверх. И самое интересное, что итог всё равно один - прут`ъ в одну сторону....

Поэтому тока недельки, не ниже.

 
Lesorub:

слов поменьше, мыслей побольше...



Я больше пытаюсь на дневках - ваш размах меня в дрожь бросает...такого долготерпения я еще не могу понять...хотя и стараюсь следовать...пока плохо получается...((
 
Сергей Криушин:
Я больше пытаюсь на дневках - ваш размах меня в дрожь бросает...такого долготерпения я еще не могу понять...хотя и стараюсь следовать...пока плохо получается...((

        


Н4 все графики...

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Сергей Криушин:
С таким прогрессом скоро точно робокопы будут биться стенка на стенку...Сойдутся где нить в пустыни Калахари и ну мочить друг друга в прямом эфире...вот это будет реальная битва технологий... 

 
Lesorub:

        


Н4 все графики...

Спасибо, ясно-понятно... пытаюсь выйти на этот уровень, но пока гоняюсь за мелочью...
 
Сергей Криушин:
Спасибо, ясно-понятно... пытаюсь выйти на этот уровень, но пока гоняюсь за мелочью...
на дневках???     
 
Lesorub:
на дневках???     

Аааа нет смотрю основной, но газую интра дей - сейчас тестирую МТС_Сомбо Решетова-Барабашки -  пока нормально... совпадает с прогнозами... https://charts.mql5.com/14/749/gbpusd-h1-metaquotes-software-corp.pnghttps://charts.mql5.com/14/749/gbpusd-h1-metaquotes-software-corp.png

График GBPUSD, H1, 2017.04.18 08:18 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

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