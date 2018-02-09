FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 319
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Приветик, Господа!)
Приношу благодарность моему Карпутову В. за самобан)
Если будут роботы - то что остаётся делать человеку?Сосать?
И будет ли по евро/долл 1,0735 ?
Илья , нарисуй свой прогноз !
Спасибо!
Ну тут каждому своё. Мозна и как Саса на соссэ
А вообще, тут надо понимать, что это скорее всего утопия... Хотя кто его знает... поживем увидим
Да.......с настойчивостью и у меня дела...)
Нужно по своей ТС действовать)
1,0780 чудесное место)
чёт я не вкупаю - Олег Васильич - эт ты?
Ну тут каждому своё. Мозна и как Саса на соссэ
А вообще, тут надо понимать, что это скорее всего утопия... Хотя кто его знает... поживем увидим
...С твоим стрелками во всяком случае больше половины совпадений... может так и должно быть...
Я смотрю по истории - как работает
Каждая из этих фишек ползет туда - куда надо, но как то по разному.
Т.е. к примеру прут евро и фунт вверх, в целом. Но амплитуда движения такая широченная, что если локально (в текущий момент) евро к примеру идет вниз, то фунт - вверх. И самое интересное, что итог всё равно один - прут`ъ в одну сторону....
Поэтому тока недельки, не ниже.
слов поменьше, мыслей побольше...
Я больше пытаюсь на дневках - ваш размах меня в дрожь бросает...такого долготерпения я еще не могу понять...хотя и стараюсь следовать...пока плохо получается...((
Н4 все графики...
С таким прогрессом скоро точно робокопы будут биться стенка на стенку...Сойдутся где нить в пустыни Калахари и ну мочить друг друга в прямом эфире...вот это будет реальная битва технологий...
Н4 все графики...
Спасибо, ясно-понятно... пытаюсь выйти на этот уровень, но пока гоняюсь за мелочью...
на дневках???
Аааа нет смотрю основной, но газую интра дей - сейчас тестирую МТС_Сомбо Решетова-Барабашки - пока нормально... совпадает с прогнозами... https://charts.mql5.com/14/749/gbpusd-h1-metaquotes-software-corp.pnghttps://charts.mql5.com/14/749/gbpusd-h1-metaquotes-software-corp.png