FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 522

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Что нам день несет текущий?


 

Любителям жижи...


 

ах, ах, ах....


 

я тоже продал!в плюсе

а сейчас можно покупать,походу будет откат!

 
sergo-hab:

я тоже продал!в плюсе

а сейчас можно покупать,походу будет откат!

на откате и купи...

 
Lesorub:

ах, ах, ах....

Да просто задрали байщиков и вздернули на рее. Пока что флет по сути.

Вот как правильно на картинки смотреть надо:


 
Renat Akhtyamov:

Да просто задрали байщиков и вздернули на рее. Пока что флет по сути.

Вот как правильно на картинки смотреть надо:




 

Ростелеком:


 
Lesorub:

Ростелеком:

Прикалываешься? Это же не валюта, которой банк торгует....

 
Renat Akhtyamov:

Прикалываешься? Это же не валюта, которой банк торгует....

У Севера лихо получается...

В Лайте есть акции, колдуй, не хочу...

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