FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 522
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Что нам день несет текущий?
Любителям жижи...
ах, ах, ах....
я тоже продал!в плюсе
а сейчас можно покупать,походу будет откат!
я тоже продал!в плюсе
а сейчас можно покупать,походу будет откат!
на откате и купи...
ах, ах, ах....
Да просто задрали байщиков и вздернули на рее. Пока что флет по сути.
Вот как правильно на картинки смотреть надо:
Да просто задрали байщиков и вздернули на рее. Пока что флет по сути.
Вот как правильно на картинки смотреть надо:
Ростелеком:
Ростелеком:
Прикалываешься? Это же не валюта, которой банк торгует....
Прикалываешься? Это же не валюта, которой банк торгует....
У Севера лихо получается...
В Лайте есть акции, колдуй, не хочу...