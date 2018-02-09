FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 483

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Vadens:

К двум кроссам в среднесроке,покупаю чиф в краткосрок-разворотных камней достаточно.

Евра тоже просится продаться,но хрен знает,что у неё на уме,пробьёт ещё 13-ю и кто её будет останавливать. Лесоруб?

Хорошо пошла, прям экономит время) А время - ...
 

Евра опять напрашивается. Продаем)...

 

Любителям паттернов посвящается...

"Голова и плечи", собственной персоной!



И касательно Казани немножко (недавно узнал, земляки почти что)


 
Yuriy Zaytsev:

еня тормозит-сигнал хороший

хороший...


 
Lesorub:

хороший...

кто то реально попал по EUR/JPY...

 
Renat Akhtyamov:

кто то реально попал по EUR/JPY...

мне пох, USDCAD в фаворе...


и по Евре - 1.1157 в силе, 4 ордера в селл...


 
Lesorub:

1)мне пох, USDCAD в фаворе....

2)и по Евре - 1.1157 в силе, 4 ордера в селл...

1)заход на 70 чипсов?

2)ага, ждем выступление Йеллен. А то чудно по еньке как то получилось... Разрулит.

тревожно как то по евре, глядя на этот расклад...

 
Renat Akhtyamov:

заход на 70 чипсов?

ага, ждем выступление Йеллен. А то чудно по еньке как то получилось... Разрулит.

Ага...


 
Lesorub:

Ага...



Голова с плечами.) Все из за каприз банка Канады. (Возьмем и поднимем ставочку в сентябре)

 
sterva:

Голова с плечами.) Все из за каприз банка Канады. (Возьмем и поднимем ставочку в сентябре)

все из - за палок, Мадам...



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