FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 483
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К двум кроссам в среднесроке,покупаю чиф в краткосрок-разворотных камней достаточно.
Евра тоже просится продаться,но хрен знает,что у неё на уме,пробьёт ещё 13-ю и кто её будет останавливать. Лесоруб?
Евра опять напрашивается. Продаем)...
Любителям паттернов посвящается...
"Голова и плечи", собственной персоной!
И касательно Казани немножко (недавно узнал, земляки почти что)
еня тормозит-сигнал хороший
хороший...
хороший...
кто то реально попал по EUR/JPY...
кто то реально попал по EUR/JPY...
мне пох, USDCAD в фаворе...
и по Евре - 1.1157 в силе, 4 ордера в селл...
1)мне пох, USDCAD в фаворе....
2)и по Евре - 1.1157 в силе, 4 ордера в селл...
1)заход на 70 чипсов?
2)ага, ждем выступление Йеллен. А то чудно по еньке как то получилось... Разрулит.
тревожно как то по евре, глядя на этот расклад...
заход на 70 чипсов?
ага, ждем выступление Йеллен. А то чудно по еньке как то получилось... Разрулит.
Ага...
Ага...
Голова с плечами.) Все из за каприз банка Канады. (Возьмем и поднимем ставочку в сентябре)
Голова с плечами.) Все из за каприз банка Канады. (Возьмем и поднимем ставочку в сентябре)
все из - за палок, Мадам...