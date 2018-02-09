FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 759
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На чем прогноз то основан? На закрытии Йоханнесбурга?
стахостик, японский городовой.
сам же научил
У меня она где была там и осталась. В отличие от тебя - я с палками не сигаю
ты хоть раз в цель способен попасть?
выдави цифру из себя лучче, не ерничай
Ладно, могущий похоже еще учится.
Прогноз по евро:
1.1763-1.1815
поехали!
вот тебе цифра - я разгадал знак бесконечность
................
1,2 кстати в течении дня скорректился, я не заметил, всё нету его
последняя цель 1,1928если выбьют, покажу
доставай, показывай... свою точку безубыточности
вверху же
1928 более осторожная цель,спору нет,но чо то у тебя часто корректиться. Ты не атмосферное давление,случаем,закачиваешь в прогу с местного метеосайта.