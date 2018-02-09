FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 759

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nahdi:
На чем прогноз то основан? На закрытии Йоханнесбурга?

стахостик, японский городовой.

сам же научил


 
nahdi:
У меня она где была там и осталась. В отличие от тебя - я с палками не сигаю
чо там у тебя 176-178?
 
nahdi:
ты хоть раз в цель способен попасть?

выдави цифру из себя лучче, не ерничай

 

Ладно, могущий похоже еще учится.

Прогноз по евро:

1.1763-1.1815

поехали!

 
nahdi:

вот тебе цифра -  я разгадал знак бесконечность


Здесь дамы, коллега!
 
Renat Akhtyamov:

................

1,2 кстати в течении дня скорректился, я не заметил, всё нету его

последняя цель 1,1928

если выбьют, покажу
1928 более осторожная цель,спору нет,но чо то у тебя часто корректиться. Ты не атмосферное давление,случаем,закачиваешь в прогу с местного метеосайта.
 
nahdi:

доставай, показывай... свою точку безубыточности 

вверху же

 
Vadens:
1928 более осторожная цель,спору нет,но чо то у тебя часто корректиться. Ты не атмосферное давление,случаем,закачиваешь в прогу с местного метеосайта.
стохастик, у Могучего спроси, если не веришь
 
nahdi:
дочь у него подпевает чтоли, смотрел фильм как то, или это мулька в фильме?
 
К 1950 тянут,говорил уже. Значит следующая неделя будет в разворотной зоне-каблуком по воде. То ниже опустят,затем к 20 загонят. Тормозные свечи выбрасывать будут и т.д..
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