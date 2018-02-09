FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 595
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как заграница?
Родина каждый раз все больше нравится.
Родина каждый раз все больше нравится.
давно не видать было ...
Я тоже поразился.
Чел хотел загрузить всякой хренью, да не тут то было...
Жду импульс по злату, ТР 1320
И Ауди душу.
Я чё то тоже и не понял это реклама была по ходу)))
Не хотел блин с Толерантной валютой связываться теперь позы держу как на бай пипы так и на селл пипы думаю на ночь от замочить 100%, уж слишком вялая коэф 2/4 где последние позы на селл. Норм если мин обновит. Если нет два глухаря крыть придётся.
По пипам то же сегодня слабо хоть и более 5% от депо.
Смущает расклад текущий хоть тресни. Ладно посмотрим что дальше выплывет.
Смущает расклад текущий хоть тресни. Ладно посмотрим что дальше выплывет.
Не смущает...
Не смущает...
По лимитам норм в накопление сыграть так как проход ограничен на селл 1.1680-1.1660, а цели на бай куда актуальней, колонка справа. Вероятность качелей высокая так что в длинную играть пока не буду только пипы.
Судя по картинкам, прибыль накапливается быстро, а если тренд без коррекции?
Выше написали про закрытие возможных лосей, а если Лось - все депо на тренде?
Как система справляется?
Судя по картинкам, прибыль накапливается быстро, а если тренд без коррекции?
Выше написали про закрытие возможных лосей, а если Лось - все депо на тренде?
Как система справляется?
все депо на тренде?/Глухие замки при коэф 50/50 новые партии внутри замков разыгрываются либо за границами ордеров второму отдаётся наибольший приоритет далее идёт моделирование СТ1 и СТ1 Макс и Мин тренд за момент старта, т,е диапазон макс дистанции от бай тренда до селл тренда и расчёт рисков исходя из текущей ситуации и ордеров находящихся в рынке. Можно было бы подрубить и Аффинаж но чё то ручками работать тяжко нужно доделать Панель Моделирования и прогнозирования, думаю в ближайшее время найду смелого или смелых исполнителей для её реализации и соединю всё воедино.
тренд без коррекции?/ Лучший вариант без качелей и пипса только за границами замка торговля с возможно компенсацией потерь одного негативного ордера( перекрытие 1/1; 1/2 выше)
Как система справляется?/ Вариантов и торговых подходов около 20, но это ни что без моделирования и прогнозирования текущих данных с учётом ордеров в рынке и отложенных ордеров на текущий момент.
Глухие замки при коэф 50/50 новые партии внутри замков разыгрываются либо за границами ордеров второму отдаётся наибольший приоритет далее идёт моделирование СТ1 и СТ1 Макс и Мин тренд за момент старта, т,е диапазон макс дистанции от бай тренда до селл тренда и расчёт рисков исходя из текущей ситуации и ордеров находящихся в рынке. Можно было бы подрубить и Аффинаж но чё то ручками работать тяжко нужно доделать Панель Моделирования и прогнозирования, думаю в ближайшее время найду смелого или смелых исполнителей для её реализации и соединю всё воедино.
масло маслянное, понятно...
масло маслянное, понятно...
Хорошо идём. Для утра вроде норм пока.
Как полностью партии закончу раскроюсь и покажу общую картину по трейдингу без пипов.
Снятие часть Кэша по пятницам или в субботу это святое.