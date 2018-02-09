FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 595

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Lesorub:
Как заграница?

Родина каждый раз все больше нравится.

 
sterva:

Родина каждый раз все больше нравится.

давно не видать было ...

 
Lesorub:

Я тоже поразился.

Чел хотел загрузить всякой хренью, да не тут то было...


Жду импульс по злату, ТР 1320

И Ауди душу.

Я чё то тоже и не понял это реклама была по ходу)))

Не хотел блин с Толерантной валютой связываться теперь позы держу как на бай пипы так и на селл  пипы думаю на ночь от замочить 100%, уж слишком вялая коэф 2/4 где последние позы на селл. Норм если мин обновит. Если нет два глухаря крыть придётся.

По пипам то же сегодня слабо хоть и более 5% от депо. 

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Смущает расклад текущий хоть тресни. Ладно посмотрим что дальше выплывет.

 
Rustam Galkeev:

Смущает расклад текущий хоть тресни. Ладно посмотрим что дальше выплывет.

Не смущает...     


 
Lesorub:

Не смущает...     


По лимитам  норм в накопление сыграть так как проход ограничен на селл 1.1680-1.1660, а цели на бай куда актуальней, колонка справа. Вероятность качелей высокая так что в длинную играть пока не буду только пипы.
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Rustam Galkeev:
По лимитам  норм в накопление сыграть так как проход ограничен на селл 1.1680-1.1660, а цели на бай куда актуальней, колонка справа. Вероятность качелей высокая так что в длинную играть пока не буду только пипы.

Судя по картинкам, прибыль накапливается быстро, а если тренд без коррекции?

Выше написали про закрытие возможных лосей, а если Лось - все депо на тренде?

Как система справляется?



 
Lesorub:

Судя по картинкам, прибыль накапливается быстро, а если тренд без коррекции?

Выше написали про закрытие возможных лосей, а если Лось - все депо на тренде?

Как система справляется?



все депо на тренде?/Глухие замки при  коэф 50/50  новые партии внутри замков разыгрываются либо за границами ордеров второму отдаётся наибольший приоритет далее идёт моделирование СТ1 и СТ1 Макс и Мин тренд за момент старта, т,е диапазон макс дистанции от бай тренда до селл тренда и расчёт рисков исходя из текущей ситуации и ордеров находящихся в рынке. Можно было бы подрубить и Аффинаж но чё то ручками работать тяжко нужно доделать Панель Моделирования и прогнозирования, думаю в ближайшее время найду смелого или смелых исполнителей для её реализации и соединю всё воедино.

тренд без коррекции?/ Лучший вариант без качелей и пипса только за границами замка торговля с возможно компенсацией потерь одного негативного ордера( перекрытие 1/1; 1/2 выше)

Как система справляется?/ Вариантов и торговых подходов около 20, но это ни что без моделирования и прогнозирования текущих данных с учётом ордеров в рынке и отложенных ордеров на текущий момент.

 
Rustam Galkeev:

Глухие замки при  коэф 50/50  новые партии внутри замков разыгрываются либо за границами ордеров второму отдаётся наибольший приоритет далее идёт моделирование СТ1 и СТ1 Макс и Мин тренд за момент старта, т,е диапазон макс дистанции от бай тренда до селл тренда и расчёт рисков исходя из текущей ситуации и ордеров находящихся в рынке. Можно было бы подрубить и Аффинаж но чё то ручками работать тяжко нужно доделать Панель Моделирования и прогнозирования, думаю в ближайшее время найду смелого или смелых исполнителей для её реализации и соединю всё воедино.

масло маслянное, понятно...



 
Lesorub:

масло маслянное, понятно...



Хорошо идём. Для утра вроде норм пока.

Как полностью партии закончу раскроюсь и покажу общую картину по трейдингу без пипов.

Снятие часть Кэша по пятницам или в субботу это святое.

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