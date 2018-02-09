FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 268

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Vadens:

Не кидал. Я с брокерами "в одну харю" по крупному не играю,даже с теми,кто прикрывается банковскими брэндами. Вон,Лайф Капитал был и нету,с кучей филиалов по стране,не говоря уже о MMCIS.

Про еврофунт не заметил,что Вы меня спрашивали,простите.

У еврофунта в обе стороны своп меня не устраивает,но как говорят люди с юмором-"Я,вообще-то,не гинеколог.......,но посмотреть могу".

Так,смотрим кластер: В отдельности евра,как нацвалюта и бакс,как DX,снижаются и есть вероятность,что бакс будет усиливаться раньше,а это значит,что снижение пары ускорится.

Смотрим на родителей:

Евробакс подвис на сопротивлении и есть вероятность,что локально откатится,но если февральский перехай бабахнет,то дай Бог притормозится в 9-ой.

Фунтобакс тоже подошёл к вязким сопротивлениям. Т.е. их дитё-кросс будет топтаться,но стремиться к снижению. Что мы и наблюдаем на рабочем графике:

Пара имеет понижательную тенденцию,но готова к локальному откату.

Что дополнительно подтверждается старшим ТФ-пара имеет устойчивый даунтренд,т.к. чтобы убить импульс октября 2016-го паре надо и укакаться и уписяться.


Вывод: Если мы не ювелиры и акробаты,то пропускаем откат и селим в краткосрок. Если нас устраивает своп,то имеем право попробовать поселить среднесрок,а то и долгосрок.

При этом мы понимаем,что Биржу смотреть для кросса-дело запутанное и скользкое,поэтому радуемся красноречивым графикам.

Успехов!

Ну Vadens, вы просто гений теханализа - Достоевский и Вильямс в одном бокале - хотя, как по мне, так и евру и фунта изо всех сил стараются удержать и отправить на север в угоду батьки доллару...))
 
Renat Akhtyamov:
1.14, не меньше

а может 1,0365 ? )


не далеко от  1,0350 )

опционы тоже вниз говорят.

Спасибо!)

 
Lesorub:
понятно...

по евро есть что показать?

спасибо!)

 
tuma_news:

а может 1,0365 ? )


не далеко от  1,0350 )

опционы тоже вниз говорят.

Спасибо!)

по опционам - где смотрел?
 
Сергей Криушин:
Ну Vadens, вы просто гений теханализа - .......

Сергей Криушин:
.......... и евру и фунта изо всех сил стараются удержать и отправить на север в угоду батьки доллару...))
Отправят......в откат на указанном кроссе.
 
tuma_news:

по евро есть что показать?

спасибо!)

ТР 1.0829

контроль перехая 1.0872

и по дневному селл сетапу с ТР 1.0419

 

Оххх, пошла массовка.

Как вам такое:

02:30   USD Выступление президента США Трампа    

?

 
Vadens:

Отправят......в откат на указанном кроссе.

Спасибо. Пока идет.)
 
Lesorub:

ТР

Фунт после 1.2485 вниз?
 
sterva:
Фунт после 1.2485 вниз?


1.2555 мож протащат, щас нарисовали бай палки на Н4 ...

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