FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 268
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Не кидал. Я с брокерами "в одну харю" по крупному не играю,даже с теми,кто прикрывается банковскими брэндами. Вон,Лайф Капитал был и нету,с кучей филиалов по стране,не говоря уже о MMCIS.
Про еврофунт не заметил,что Вы меня спрашивали,простите.
У еврофунта в обе стороны своп меня не устраивает,но как говорят люди с юмором-"Я,вообще-то,не гинеколог.......,но посмотреть могу".
Так,смотрим кластер: В отдельности евра,как нацвалюта и бакс,как DX,снижаются и есть вероятность,что бакс будет усиливаться раньше,а это значит,что снижение пары ускорится.
Смотрим на родителей:
Евробакс подвис на сопротивлении и есть вероятность,что локально откатится,но если февральский перехай бабахнет,то дай Бог притормозится в 9-ой.
Фунтобакс тоже подошёл к вязким сопротивлениям. Т.е. их дитё-кросс будет топтаться,но стремиться к снижению. Что мы и наблюдаем на рабочем графике:
Пара имеет понижательную тенденцию,но готова к локальному откату.
Что дополнительно подтверждается старшим ТФ-пара имеет устойчивый даунтренд,т.к. чтобы убить импульс октября 2016-го паре надо и укакаться и уписяться.
Вывод: Если мы не ювелиры и акробаты,то пропускаем откат и селим в краткосрок. Если нас устраивает своп,то имеем право попробовать поселить среднесрок,а то и долгосрок.
При этом мы понимаем,что Биржу смотреть для кросса-дело запутанное и скользкое,поэтому радуемся красноречивым графикам.
Успехов!
1.14, не меньше
а может 1,0365 ? )
не далеко от 1,0350 )
опционы тоже вниз говорят.
Спасибо!)
понятно...
по евро есть что показать?
спасибо!)
а может 1,0365 ? )
не далеко от 1,0350 )
опционы тоже вниз говорят.
Спасибо!)
Ну Vadens, вы просто гений теханализа - .......
.......... и евру и фунта изо всех сил стараются удержать и отправить на север в угоду батьки доллару...))
по евро есть что показать?
спасибо!)
ТР 1.0829
контроль перехая 1.0872
и по дневному селл сетапу с ТР 1.0419
Оххх, пошла массовка.
Как вам такое:
?
Отправят......в откат на указанном кроссе.
Спасибо. Пока идет.)
ТР
Фунт после 1.2485 вниз?
1.2555 мож протащат, щас нарисовали бай палки на Н4 ...