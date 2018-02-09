FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 451
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и Киви можно попробовать запродать:
и Киви можно попробовать запродать:
полным ходом коррекция - движняк по кроссам. надо выждать - когда там заглохнет и тогда уже искать входы. мне так кажется
КУКЛозамануха:
а как еще объегорить ближнего???
и не думаю, что вот так просто возьмет Евра верхние цели - слишком просто...
нужно загнать вниз толпу, затем устроить кидалово ...
КУКЛозамануха:
а как еще объегорить ближнего???
и не думаю, что вот так просто возьмет Евра верхние цели - слишком просто...нужно загнать вниз толпу, затем устроить кидалово ...
Вот поясняющий рисуночек)
Спасибо.
Ну не все идеально.)
Пришлось сегодня выше продавать.
Спасибо.
Ну не все идеально.)
Пришлось сегодня выше продавать.
это понтно, поэтому и положение усугубилось по сравнению с этим
просто пора уже давно понять, что котир действует на основную толпу почти однозначно, только каждого цепляет в разное время
это понтно, поэтому и положение усугубилось по сравнению с этим
просто пора уже давно понять, что котир действует на основную толпу почти однозначно, только каждого цепляет в разное время
Это усугубилось только говорит о том, что дорога выбрана правильно, однако с б/у злоупотреблять не стоит.
Вынесет и сегодняшний хай. Однако даже на 70% Оанде доверять нельзя.
Рена)
показать сегодняшнюю шпильку?Или что ?
Позу можно набирать и узком диапазоне,не обязательно для этого делать 300 п........
Внизу бороду хорошую рисовали.А сегодня вынос продавашек,которые на --- хорошо продать успели в прошлый раз,вроде нашей Стервы.
Вибираем цели для низа ) Ну конечно это не на сегодня-завтра.А на месячишко или пол.
Тума, шпильки пока нет, прыгнули дальше по тренду и абзац... Так что - чо ты там набирать хошь - продажи чтоли?
7-го.06.17 продам под вечер и будь здоров
Такие мысли на перспективу у мну...
NZD USD хоть и не смотрю, но прогнозируется вверх(выход из треугольника) .
Но движение вверх иссякает и можно смотреть где продать(на следующем максимальном хаю).
Тума, шпильки пока нет, прыгнули дальше по тренду и абзац... Так что - чо ты там набирать хошь - продажи чтоли?
Продажи уже набрали. И сегодня шпилька была.
Всех пассажиров сняли.