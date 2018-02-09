FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 451

Новый комментарий
 

и Киви можно попробовать запродать:


 
Lesorub:

и Киви можно попробовать запродать:

полным ходом коррекция - движняк по кроссам. надо выждать - когда там заглохнет и тогда уже искать новые входы. мне так кажется
 
Renat Akhtyamov:
полным ходом коррекция - движняк по кроссам. надо выждать - когда там заглохнет и тогда уже искать входы. мне так кажется

КУКЛозамануха:

а как еще объегорить ближнего???      


и не думаю, что вот так просто возьмет Евра верхние цели - слишком просто...

нужно загнать вниз толпу, затем устроить кидалово ...

 
Lesorub:

КУКЛозамануха:

а как еще объегорить ближнего???     

и не думаю, что вот так просто возьмет Евра верхние цели - слишком просто...

нужно загнать вниз толпу, затем устроить кидалово ...

)))
 
tuma_news:

Вот поясняющий рисуночек)


Спасибо.

Ну не все идеально.)

Пришлось сегодня выше продавать.

 
sterva:

Спасибо.

Ну не все идеально.)

Пришлось сегодня выше продавать.

это понтно, поэтому и положение усугубилось по сравнению с этим

просто пора уже давно понять, что котир действует на основную толпу почти однозначно, только каждого цепляет в разное время

 
Renat Akhtyamov:

это понтно, поэтому и положение усугубилось по сравнению с этим

просто пора уже давно понять, что котир действует на основную толпу почти однозначно, только каждого цепляет в разное время

Это  усугубилось  только говорит о том, что дорога выбрана правильно, однако с б/у злоупотреблять не стоит.

Вынесет и сегодняшний хай. Однако даже на 70% Оанде доверять нельзя. 

Технический анализ и ежедневные новости Форекс | OANDA
  • www.oanda.com
Группа наших влиятельных валютных аналитиков ежедневно готовит для вас новости трейдинга и комментарии о состоянии рынков. Чтобы проанализировать сроки и причины, вызвавшие динамику торговых инструментов, получите бесплатный доступ к основным новостным каналам и пользуйтесь нашими аналитическими инструментами. Узнайте, где вы находитесь Мы...
 
tuma_news:

Рена)

показать сегодняшнюю шпильку?Или что ?

Позу можно набирать и  узком диапазоне,не обязательно для этого делать 300 п........

Внизу бороду хорошую рисовали.А сегодня вынос продавашек,которые на ---  хорошо продать успели в прошлый раз,вроде нашей Стервы.

Вибираем цели для низа ) Ну конечно это не на сегодня-завтра.А на месячишко или пол.

Тума, шпильки пока нет, прыгнули дальше по тренду и абзац... Так что - чо ты там набирать хошь - продажи чтоли?

7-го.06.17 продам под вечер и будь здоров

Такие мысли на перспективу у мну...

 

NZD USD хоть и не смотрю, но прогнозируется вверх(выход из треугольника) .

Но движение вверх  иссякает и можно смотреть где продать(на следующем максимальном хаю).



 
Renat Akhtyamov:
Тума, шпильки пока нет, прыгнули дальше по тренду и абзац... Так что - чо ты там набирать хошь - продажи чтоли?

Продажи уже набрали. И сегодня шпилька была.

Всех пассажиров сняли.

1...444445446447448449450451452453454455456457458...878
Новый комментарий