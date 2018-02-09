FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 739
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Пробили уровень 1750, сейчас только наверх)))
1.1920-40
1,1903
а потом обратно до 1,1736...//так видится
Что то я начал уже сомневаться в своих прогнозах. Нет импульса, как бы вниз не рванули до 1675
На всякий случай поставил отложенник
Что то я начал уже сомневаться в своих прогнозах. Нет импульса, как бы вниз не рванули до 1675
Потому что это форекс.
Достижения цели нужно научиться спокойно ждать и не дергаться, независимо от того, сколько для этого потребуется времени
Потому что это форекс.
Достижение цели нужно уметь спокойно ждать и не дергаться, независимо от того, сколько для этого потребуется времени
Так то оно так, но по моему ты говорил, что цена на форексе и на бирже не сильно отличается. Я поставил безубыток на бае и ниже селл отложенник, хрен его знает как может получится. Если пойдет до 1675 то буду в профите от села и поставлю ордер еще и на бай с той цены ( 1675 ).
Так то оно так, но по моему ты говорил, что цена на форексе и на бирже не сильно отличается. Я поставил безубыток на бае и ниже селл отложенник, хрен его знает как может получится. Если пойдет до 1675 то буду в профите от села и поставлю ордер еще и на бай с той цены ( 1675 ).
Если логически, то котировщик, зная что цена взлетит, выбъет безубыток, активирует отложку на продажу и....
Ну ты понял...
Поэтому - не нужно дергаться и давать рынку в открытую дополнительные приказы.
Определил цель, открылся и ждем.
Если логически, то котировщик, зная что цена взлетит выбъет безубыток, активирует отложку на продажу и....
Ну ты понял...
Поэтому - не нужно дергаться и давать рынку приказы.
Определил цель, открылся и ждем.
ДА, есть в твоих словах логика. Возможно ты и прав.
ДА, есть в твоих словах логика. Возможно ты и прав.
Потому что это Форекс, поэтому и неоднозначность твоего текущего прогноза!
Основная масса сделок - в лучшем случае в нуле, где бы их не открыл на этом участке
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.11.21 08:37
Sell limit 1.1766 TP 1.1700
68 пунктов на седня предварительно...