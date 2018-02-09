FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 739

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Aleksandr Yakovlev:

Пробили уровень 1750, сейчас только наверх)))

Darirunu:

1.1920-40

1,1903

а потом обратно до 1,1736...

//так видится
 

Что то я начал уже сомневаться в своих прогнозах. Нет импульса, как бы вниз не рванули до 1675

 

На всякий случай поставил отложенник

 
 
Aleksandr Yakovlev:

Что то я начал уже сомневаться в своих прогнозах. Нет импульса, как бы вниз не рванули до 1675

Потому что это форекс.

Достижения цели нужно научиться спокойно ждать и не дергаться, независимо от того, сколько для этого потребуется времени

 
Renat Akhtyamov:

Потому что это форекс.

Достижение цели нужно уметь спокойно ждать и не дергаться, независимо от того, сколько для этого потребуется времени


Так то оно так, но по моему ты говорил, что цена на форексе и на бирже не сильно отличается. Я поставил безубыток на бае и ниже селл отложенник, хрен его знает как может получится. Если пойдет до 1675 то буду в профите от села и поставлю ордер еще и на бай с той цены ( 1675 ).

 
Aleksandr Yakovlev:

Так то оно так, но по моему ты говорил, что цена на форексе и на бирже не сильно отличается. Я поставил безубыток на бае и ниже селл отложенник, хрен его знает как может получится. Если пойдет до 1675 то буду в профите от села и поставлю ордер еще и на бай с той цены ( 1675 ).

Если логически, то котировщик, зная что цена взлетит, выбъет безубыток, активирует отложку на продажу и....

Ну ты понял...

Поэтому - не нужно дергаться и давать рынку в открытую дополнительные приказы.

Определил цель, открылся и ждем.

 
Renat Akhtyamov:

Если логически, то котировщик, зная что цена взлетит выбъет безубыток, активирует отложку на продажу и....

Ну ты понял...

Поэтому - не нужно дергаться и давать рынку приказы.

Определил цель, открылся и ждем.


ДА, есть в твоих словах логика. Возможно ты и прав.

 
Aleksandr Yakovlev:

ДА, есть в твоих словах логика. Возможно ты и прав.

Потому что это Форекс, поэтому и неоднозначность твоего текущего прогноза!

Основная масса сделок - в лучшем случае в нуле, где бы их не открыл на этом участке

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