FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 875
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Поумнеем - вряд ли, вон на английском форуме, модератор пишет, вообще полный туман, вернее смог...удивляет одно: как они умудряются жить богато при такой тотальной безграмотности... хотя у нас тоже уже не лучше....тлетворное влияние Запада, как раньше говорили...на год старее, да и может чуть мудрее...даст Бог какой нить гений в очередной раз перевернет мир новым изобретением...типа антикомпьютер, а то уже эти компьютеры на каждом шагу просто опупеть можно...
добавлю: осталось только в голову чип вставить и не слазить с него ни днем ни ночью...))
Отжимают бабло у Цивилизации любыми ***способами,вот и живут. А попытку бедных народов выжить ростом численности блокируют эболами и т.д. .
Эра главенства частного капитала ещё не завершена. СССР можно смело назвать первой попыткой человечества изменить тысячелетние традиции.
Человеческая жизнь не длинная и нам трудно воочию оценить такие процессы.
Биткоин 5400, кто больше?
5500
Поумнеем - вряд ли, вон на английском форуме, модератор пишет, вообще полный туман, вернее смог...удивляет одно: как они умудряются жить богато при такой тотальной безграмотности... хотя у нас тоже уже не лучше....тлетворное влияние Запада, как раньше говорили...на год старее, да и может чуть мудрее...даст Бог какой нить гений в очередной раз перевернет мир новым изобретением...типа антикомпьютер, а то уже эти компьютеры на каждом шагу просто опупеть можно...
добавлю: осталось только в голову чип вставить и не слазить с него ни днем ни ночью...))
там сборище людей со всего мира, плохо знающих английский. таких же как и вы. туман от незнания языка.
нету там тотальной безграмотности. это вам киселев с соловьевым рассказывает.
билл гейтс, стив джобс, элон маск почему то американцы.
5500
8100 для начала
Как видно на графике EURUSD, уже полторы недели имеем флет:
Когда он кончится и опять начнётся восходящее движение ? Я думаю, что все (толпа и я в её числе) ожидают именно восходящее движение. 25 января 2018 будет хороший повод начать какое-нибудь серьёзное движение. В 14:45 по Киеву будет решение по процентной ставке центробанка EUR. После этого возможно будет движение. Вниз — вряд ли.
Как видно на графике EURUSD, уже полторы недели имеем флет:
Когда он кончится и опять начнётся восходящее движение ? Я думаю, что все (толпа и я в её числе) ожидают именно восходящее движение. 25 января 2018 будет хороший повод начать какое-нибудь серьёзное движение. В 14:45 по Киеву будет решение по процентной ставке центробанка EUR. После этого возможно будет движение. Вниз — вряд ли.
Давос сейчас расставит все по местам. Волатильность на эти дни обеспеченна =)
Давос сейчас расставит все по местам. Волатильность на эти дни обеспеченна =)
Дай бог, чтобы эта "волатильность" была в одну какую-нибудь сторону, а не лихорадочно: то вверх, то вниз...
Дай бог, чтобы эта "волатильность" была в одну какую-нибудь сторону, а не лихорадочно: то вверх, то вниз...
Скорее всего лихорадка будет. Представители разных, будут языками чесать, а трейдеры на каждый чих реагировать...
Скорее всего лихорадка будет. Представители разных, будут языками чесать, а трейдеры на каждый чих реагировать...
У меня сейчас на одном из счетов два замка стоят. Спасибо, что Вы подсказываете, если будет лихорадка вверх-вниз, то я эти замки не разрулю. Надо подождать окончания Давоса.
У меня сейчас на одном из счетов два замка стоят. Спасибо, что Вы подсказываете, если будет лихорадка вверх-вниз, то я эти замки не разрулю. Надо подождать окончания Давоса.
Не нужно ставить замки, лучше хеджировать чем-то похожим, а для того чтоб хеджировать чем-то похожим, нужно сразу перед входом в рынок отобрать пару для входа, и к ней подобрать на всякий случай хеджирующую, и уже после этого входить.